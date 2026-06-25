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الترفيه

أميرة فتحي تعود إلى السينما بـ«الحافي»

أميرة فتحي تعود إلى السينما بـ«الحافي»
25 يونيو 2026 14:50

سعيد ياسين (القاهرة)

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بعد غياب 17 عاماً عن السينما، منذ مشاركتها في فيلم «ابقى قابلني» عام 2009، تعود الممثلة أميرة فتحي، إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلم «الحافي»، يشاركها بطولته إلهام شاهين، أحمد بدير، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، وبدرية طلبة، تأليف محمد الغيطي، وإخراج مازن الجبلي. وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول استغلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب شخصية والتأثير في المجتمع، عبر معالجة فنية تتناول قضايا إنسانية متنوعة. وأوضحت أميرة، أنها تجسِّد في الفيلم شخصية فتاة تبدو بسيطة للوهلة الأولى، إلا أنها تمتلك قدراً كبيراً من الذكاء، وتختار مصيرها بنفسها وفقاً لمسار خاص بها. ونفت أميرة فتحي، الأخبار التي تم تداولها طوال الفترة الماضية بشأن اعتزالها التمثيل، مؤكدة أنها لم تفكِّر يوماً في الاعتزال، موضحة أن غيابها جاء بسبب عدم عثورها على النص المناسب الذي تعود به إلى التمثيل، ويشكِّل إضافة إلى مشوارها الفني.

أميرة فتحي
السينما
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