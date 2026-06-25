اللوفر أبوظبي يُعلن عن أربعة معارض جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

كشف متحف اللوفر أبوظبي عن موسمه 2026-2027، حيث يمتد هذا الموسم لمدة عام كامل، ويغطي آلاف السنين من التاريخ الإنساني في مختلف القارات، بداية من الثراء الحسي الذي تميز به المحيط الهندي، وحماية التراث الثقافي في أوقات الهشاشة والمخاطر، وصولاً إلى أبرز أشكال التعبير الفني المعاصر من المنطقة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهند.

ويجمع هذا الموسم بين الرؤى الأثرية، وقصص التبادل البحري، وجهود صون التراث الثقافي، والأصوات الفنية المعاصرة، بهدف استكشاف الروابط المشتركة بين مختلف فصول التاريخ الإنساني، وتجسد هذه المعارض مجتمعة جهود المتحف في تسليط الضوء على القصص المترابطة للإنسانية، وتحقيق فهم أعمق للقيم الإنسانية العالمية.

ويُفتتح الموسم بمعرض جديد في متحف الأطفال بعنوان «مغامرة الألعاب اللوحية»، حيث يتيح المعرض للزوّار الصغار فرصة استكشاف الجاذبية العالمية التي تتميز بها الألعاب اللوحية بوصفها أدوات للتعلّم، والتخيل، والتواصل الاجتماعي.

ويليه معرض «توابل وعجائب: رحلات عبر المحيط الهندي»، الذي يُنظم بالشراكة مع المتحف الوطني للفنون الآسيوية - غيميه، والذي يستعرض ألف عام من التبادل البحري، ويكشف كيف أصبح المحيط الهندي ملتقىً للحضارات من خلال التجارة، والمهارات الحِرفية، والملاحة البحرية من أفريقيا إلى آسيا.

ويتضمن الموسم معرض «فنّ الحين 2026» الذي يُقام تحت عنوان «روافد»، إضافة إلى جائزة ريتشارد ميل للفنون التي تُقدَّم ضمن هذه المبادرة السنوية، وهو ما يعكس التزام المتحف بدعم الأصوات الفنية المعاصرة وإبرازها.

واحتفاءً بمرور عشر سنوات على تأسيس مؤسسة ألِف (التحالف الدولي لحماية التراث)، ينظم المتحف معرض «إرثٌ حيٌّ: نحمي التراث لنزرع الأمل» بالشراكة مع مؤسسة ألِف، والذي يروي قصص أفراد ومجتمعات يعيشون في بعض أكثر البيئات تعقيداً في العالم، ويعملون على حماية تراثهم الثقافي وترميمه وصونه للأجيال القادمة.

وقال الدكتور غيليم أندريه، مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي: «في سياق استمرار اللوفر أبوظبي في أداء رسالته المتمثلة في بناء الجسور بين الثقافات، يلقي برنامجنا لموسم 2026-2027 نظرة أعمق على تاريخٍ واسع من التنوع والتبادل الحضاري، إذ يقدّم كل معرض منظوراً جديداً للروابط واللغات العالمية التي تُشكّل معالم عالمنا المعاصر، وقد جرى إعدادها بالتعاون الوثيق مع شركائنا المتميزين، لتلائم الزوّار من مختلف الأعمار. وبداية من الثقافة المادية المبكرة، وصولاً إلى الأعمال الفنية المعاصرة، ندعو الجميع إلى استكشاف أهمية التراث، والفنون، وروائع الإبداع الإنساني».