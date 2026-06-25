انطلاق فعاليات النشاط الصيفي لـ«دبي لأصحاب الهمم»

دبي (وام)

أطلق نادي دبي لأصحاب الهمم، النسخة العاشرة من نشاطه الصيفي 2026 تحت شعار «صيفنا يترك أثراً»، بمشاركة 220 منتسباً، ضمن برنامج متكامل يضم 120 فعالية متنوعة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الرياضية والبرامج التخصّصية وورش الفنون والأشغال اليدوية والبرامج التدريبية التفاعلية، إلى جانب 42 رحلة ترفيهية، بما يسهم في تنمية مهارات المشاركين وصقل قدراتهم في بيئة تعليمية وترفيهية متكاملة.

وشهد حفل الافتتاح استقبال المشاركين والضيوف بواسطة روبوت الذكاء الاصطناعي «جي وان»، كما تضمن عدداً من الفقرات الترفيهية والتفاعلية التي لاقت استحسان المشاركين وأضفت أجواء من المتعة والحماس على انطلاقة البرنامج.

وأكد ماجد العصيمي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، أن النادي يواصل ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير بيئة داعمة وصديقة لأصحاب الهمم، بما يعزِّز اندماجهم الكامل في المجتمع ويُتيح لهم فرصاً أوسع لتنمية قدراتهم ومواهبهم.