«أدنوك ياس في المدارس» يعود بالنهائيات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

تعود النهائيات الوطنية لبرنامج «أدنوك ياس في المدارس» من 25 إلى 27 يونيو الجاري، في النسخة 15 من الحدث الذي يؤكد على مكانته باعتباره أبرز برنامج تعليمي في دولة الإمارات مستوحى من رياضة السيارات، ويركِّز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتستضيف حلبة مرسى ياس الحدث المرتقب بدعم من «أدنوك»، حيث تجمع طلاباً من مختلف أنحاء الدولة للتنافس ضمن سباقات «فورمولا إثارة»، وبرنامج «العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات»، ليسلط الضوء على شهور من العمل في مجالات الهندسة والابتكار والتصميم.

يُعَد «أدنوك ياس في المدارس»، البرنامج التعليمي الوحيد في المنطقة المستوحى من رياضة السيارات، ويُقام في الحلبة التي تستضيف سباقات الفورمولاـ 1، ويوظِّف الشغف برياضة السيارات لإلهام الشباب وتطوير مهاراتهم العملية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب تعريفهم بالفرص المهنية المستقبلية في مجالات الابتكار والهندسة.

تتنافس الفرق، خلال النهائيات الوطنية، بسياراتها وتقدِّم عروضاً عن رحلتها الهندسية، وتُظهر إبداعها من خلال التصميم التقني والعلامات التجارية والابتكار أمام لجنة تحكيم. وتُقام نهائيات هذا العام عبر الإنترنت، ما يُتيح للفرق من مختلف أنحاء الإمارات المشاركة والتنافس مع الحفاظ على روح التحدي والتجربة التنافسية التي يتميز بها البرنامج.

ويواصل مسار «فورمولا إثارة» نموّه من خلال إدراج «كأس عيناوي»، و«كأس الظفرة»، اللذين يعرِّفان الطلبة الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً في منطقتَي العين والظفرة على عالم رياضة السيارات والهندسة والتصميم. وتُختتم المسابقتان المخصّصتان للصغار بإقامة نهائيات ضمن البرنامج الأوسع للنهائيات الوطنية.

وقال علي البشر، مدير عام حلبة مرسى ياس "يمثِّل الاحتفال بمرور 15 عاماً على انطلاق برنامج «أدنوك ياس في المدارس» إنجازاً مهماً لحلبة مرسى ياس ولتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد ألهم البرنامج آلاف الشباب من خلال تجسيد الهندسة والتكنولوجيا والابتكار في رياضة السيارات، والمساهمة في تنمية المواهب المستقبلية التي ستشكِّل مستقبل دولتنا. ونتطلع إلى الاحتفال بمجموعة أخرى متميزة من المتأهلين للتصفيات النهائية وهم يُظهرون إبداعهم ومهاراتهم التقنية وشغفهم بالابتكار".