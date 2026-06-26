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الترفيه

«إكسبو دبي» تُطلق برنامجاً صيفياً تفاعلياً

«إكسبو دبي» تُطلق برنامجاً صيفياً تفاعلياً
26 يونيو 2026 14:19

دبي (وام) 
أطلقت مدينة «إكسبو دبي» برنامجها الصيفي، الذي يمتد 8 أسابيع، ويتضمن مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية الموجَّهة للأطفال واليافعين والعائلات، بهدف تعزيز التعلم التفاعلي وتنمية المهارات خلال العطلة الصيفية. ويضم البرنامج معسكرات صيفية وورش عمل وتجارب تطبيقية تركِّز على مجالات الاستدامة والعلوم والابتكار، بما يُتيح للمشاركين فرصاً للتعلّم العملي في بيئة تعليمية تفاعلية.يتضمن البرنامج معسكر «إيليت إنجينير» الصيفي، الذي يمتد 5 أيام ويستضيفه مركز تواصل للمؤتمرات بمدينة «إكسبو دبي»، ويستهدف الفئة العمرية من 9 إلى 16 عاماً، ويشمل اختبارات وتحديات تطبيقية في مجال الهندسة الميكانيكية، بهدف تنمية مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات.
ويقدم جناح «تيرّا» ورش عمل في مجال الاستدامة للكبار واليافعين، من بينها ورشة للطهي المستدام بالتعاون مع أحد المقاهي، تركِّز على إعداد أطباق باستخدام النباتات المحلية والتعريف بمفاهيم النظم الغذائية المستدامة، إلى جانب ورشة لإعادة تدوير الأزياء، يتعرَّف خلالها المشاركون إلى أساليب الحياكة والتطريز والخياطة وإعادة تصميم الملابس بما يعزِّز الإبداع ويرسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.
وأوضحت مدينة «إكسبو دبي» أن البرنامج يتضمن خيارات متعددة لتذاكر الدخول تشمل التذاكر الموسمية والأسبوعية واليومية، ويُتيح للأطفال دون سن 12 عاماً دخول «رؤية دبي» و«تيرّا» مجاناً حتى نهاية شهر سبتمبر.

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