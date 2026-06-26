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دبا الفجيرة تعزِّز تمكين الأسرة والهوية الوطنية

دبا الفجيرة تعزِّز تمكين الأسرة والهوية الوطنية
26 يونيو 2026 15:00

الفجيرة (وام)

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«الأسرة الإماراتية» يستعرض استشراف المستقبل

نظّم مركز سعادة المتعاملين في دبا الفجيرة، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، ورشة عمل بعنوان «الأسرة الإماراتية نماء وانتماء وطني»، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وترسيخ قيَم التماسك المجتمعي. وركّزت الورشة على أهمية تمكين الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، إلى جانب تسليط الضوء على سبل حماية الأطفال وتعزيز بيئة أسرية آمنة وداعمة لنموهم وتطورهم. وأكدت الورشة أهمية ترسيخ الهوية الوطنية والقيَم الإماراتية الأصيلة داخل الأسرة، بما يسهم في إعداد أجيال واعية وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع.

الأسرة
دبا الفجيرة
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