4 مكمّلات غذائية.. لا تتناولها في توقيت واحد

شعبان بلال (القاهرة)

المكمّلات الغذائية تدعم صحتك، ولذلك عليك أن تتناولها تحت إشراف طبي، مع الأخذ في الاعتبار توقيت وجرعات تناول هذه المكملات، لتحصل على فوائدها الصحية كاملة. ونذكر 4 مكملات غذائية لا ينصح الأطباء بتناولها في توقيت واحد:

1 - الكالسيوم والحديد

يمكن للكالسيوم، أن يعوق امتصاص مكمّلات الحديد، لأنهما يتنافسان على الامتصاص في الأمعاء، لذا فإن تناولهما معاً قد يقلِّل من فعاليتهما من خلال تقليل كمية هذه العناصر الغذائية التي يمتصّها الجسم. ولضمان أفضل امتصاص، تناول الحديد، وحده صباحاً مع الماء أو عصير الحمضيات، لأن «فيتامين سي» يساعد على امتصاص الحديد، وتجنّب تناول مكملات المعادن الأخرى لمدة ساعتين على الأقل. وإذا شعرت بالغثيان عند تناول مكمّلات الحديد على معدة فارغة، يمكنك تناولها مع كمية قليلة من الطعام. كما يُنصح بتناول الكالسيوم، وحده لتحسين امتصاصه.

2 - الكالسيوم والزنك

يتنافس الكالسيوم، مع معادن أخرى، كالزنك، على الامتصاص. لذا فإن تناولهما معاً قد يقلِّل من كمية كل منهما التي يمتصها الجسم. ويدعم الزنك، وظائف المناعة والشفاء، بينما يساعد الكالسيوم، في سد النقص الغذائي لتلبية الاحتياجات اليومية لصحة العظام. ويؤثِّر ضعف امتصاص العناصر الغذائية، نتيجة التنافس بينها، في هذه الفوائد. ويُنصح بتناول مكملات الكالسيوم، مع الوجبات، وتجنب تناول الزنك مع الوجبات أو المكملات الغنية بالكالسيوم.

3 - الزنك والنحاس

يتنافس النحاس، والزنك، على الامتصاص في الأمعاء الدقيقة، لأنهما يشتركان في النواقل نفسها ضمن مسارات الامتصاص. وعلى الرغم من تنافس النحاس، والزنك، على الامتصاص، تشير الأبحاث إلى أن المشكلات عادة ما تنجم عن تناول جرعات عالية جداً من الزنك. حيث تُظهر الدراسات أن تناول 60 ملليغراماً أو أكثر من الزنك، يومياً لفترات طويلة قد يُضعف امتصاص النحاس، ويُقلّل من مستوياته في الدم. ويمكن أن يتسبب نقص النحاس، بمشكلات صحية، مثل فقر الدم وضعف العضلات. ومن المهم البقاء ضمن الحد الأقصى المسموح به لتناول الزنك، والمحدَّد ب 40 ملليغراماً يومياً للبالغين. ويُنصح بتوزيع جرعات هذه المعادن على مدار اليوم، أو اختيار مكملات معدنية أو فيتامينات متعدِّدة متوازنة تحتوي على جرعات أقل من الزنك، والنحاس.

4 - الفحم النشط

يُعَد الفحم النشط، علاجاً طبيعياً شائعاً لاضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ، وكذلك للتخلّص من السموم في الجسم. ولا ينبغي تناول الفحم النشط، مع الفيتامينات والمكملات المعدنية. وقد يؤدي تناول الفحم النشط، لفترات طويلة إلى منع امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، ما يتسبب بنقص في بعض العناصر ومشكلات صحية. كما قد يتداخل مع امتصاص الأدوية، ما يقلِّل من فعاليتها، وهو أمر قد يكون خطيراً. ويوصي الأطباء باستخدام مواد رابطة، مثل الفحم النشط، بجرعات قصيرة ومحدَّدة، مع الفصل بينها وبين الأدوية والمكملات الغذائية لمدة تتراوح بين ساعتين و4 ساعات.