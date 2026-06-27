5 نصائح.. دليلك الغذائي للأيام المزدحمة

شعبان بلال (القاهرة)



عندما تعاني من حالة صحية مزمنة، ويكون لديك جدول أعمال مزدحم، أو تشعر بالإرهاق، فإن تحضير وجبة مغذية لا يبدو دائماً خياراً واقعياً.



إليك دليل غذائي بسيط يساعدك على تلبية احتياجاتك الغذائية:

1 - تحضير كميات كبيرة

يتضمن تحضير كميات كبيرة من الطعام، تقسيمها إلى حصص، وتخزينها في الثلاجة لوجبات لاحقة. إذا كنت تعلم أن لديك فترة انشغال مقبلة، فإن وجود وجبات مجمَّدة جاهزة مسبقاً يُعَد حلاً مثالياً يساعدك على تحضير وجبات مغذِّية ومتوازنة. كل ما عليك فعله هو إخراج حصة من المجمد وإعادة تسخينها.، ما يجنّبك اللجوء إلى خيارات غذائية أقل فائدة.



2 - العصائر المخفوقة

تُعَد العصائر المخفوقة، ومشروبات البروتين، طريقة سريعة وسهلة لتناول المزيد من الفواكه والخضراوات والبروتينات. وهي تساعد في الحفاظ على الطاقة بين الوجبات. ومع ذلك، لا ينبغي استخدامها كبديل للوجبات، لأنها لا توفِّر العناصر الغذائية والألياف التي توفِّرها الأطعمة الكاملة.



3 - وجبات غنية بالطاقة

في الأيام التي تكون فيها دائم التنقّل، ولا تجد وقتاً للجلوس وتناول وجبة، يُنصح بالاحتفاظ بوجبات خفيفة غنية بالطاقة. وهي تُعَد وسيلة رائعة لتزويد الجسم بالطاقة بين الوجبات، مثل المسكرات والفواكه المجفَّفة وألواح البروتين.



4 - الأطعمة الجاهزة

عندما تشعر بانخفاض الطاقة، ليس الهدف تناول وجبات صحية تماماً، بل تناول أطعمة يسهل الحصول عليها ومغذية عند الحاجة. ليست كل الأطعمة الجاهزة غير صحية، ولكن هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها اختيار وجبات غنية بالعناصر الغذائية تساعدك على تزويد جسمك بالطاقة، مثل الفاصوليا، الحمص المعلَّب، السلطات الجاهزة، وعلب السلمون أو التونة.



5 - وجبات سهلة التحضير

عندما تشعر بأن طاقتك منخفضة ووقتك ضيق، لا يكمن الهدف في إعداد وجبة معقّدة بكل تفاصيلها. وغالباً ما تكفي وجبة بسيطة، تستغرق وقتاً أقل في المطبخ، لتلبية احتياجاتك الغذائية اليومية. والهدف هو جعل تغذية جسمك سهلة وميسَّرة قدر الإمكان، لتتمكّن من تركيز طاقتك المتبقية بما هو مفيد.