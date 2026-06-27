جيسيكا حسام الدين تخوض الدراما الإنسانية

محمد قناوي (القاهرة)



تنتظر الممثلة جيسيكا حسام الدين، عرض المسلسل الجديد «أندر إيدج»، المقرَّر طرحه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصّات الإلكترونية، تشارك في بطولته چيدا منصور، ريم المصري، جودي مسعود، تأليف أمين جمال، وإخراج يحيى إسماعيل. وتدور أحداث العمل داخل مدرسة ثانوية للبنات، ويأتي ضمن الأعمال الشبابية التي تناقش قضايا المراهقين في إطار يتناول تأثير التكنولوجيا ومنصّات التواصل الاجتماعي على حياتهم وعلاقاتهم وقراراتهم المستقبلية.

كما تشارك جيسيكا، في بطولة مسلسل «طاهر المصري»، مع خالد النبوي، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد. وتجسِّد خلال الأحداث شخصية لاعبة كرة قدم نسائية، في تجربة مختلفة تضيف إلى رصيدها الفني.

وعلى صعيد السينما، تشارك جيسيكا في فيلم B32، بطولة محمد ممدوح، هنا شيحة، أحمد داش، وجهاد حسام الدين، تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد طاهر، وقد اختير العمل ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة في «مهرجان تريبيكا السينمائي» بمدينة نيويورك.

وعن مشاركتها في فيلم «إذما»، ذكرت جيسيكا، أن العمل يمثِّل تجربة إنسانية خاصة لها، لما يحمله من رسائل تدعو إلى الأمل والتفاؤل، مشيرة إلى أن شخصية «سيرا» التي تقدمها في العمل جذبتها منذ قراءة السيناريو، لما تتمتَّع به من أبعاد إنسانية وتفاصيل درامية مؤثِّرة. ويشارك في بطولة «إذما» أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، ميران عبد الوارث، بسنت شوقي، ومنى هلا، تأليف إخراج محمد صادق، وإنتاج هاني أسامة.