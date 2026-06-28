تارا عماد.. بطولة مطلَقة للمرة الأولى

محمد قناوي (القاهرة)



تخوض الممثلة تارا عماد، أولى بطولاتها المطلَقة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «شاهد قبل الحذف»، مع علي الطيب، محمد رضوان، سما إبراهيم، ومحمود عزب، تأليف الثنائي أمين جمال وشريف يسري، وإخراج محمد أسامة.

وعن دورها في العمل، قالت: أجسِّد خلال الأحداث شخصية فتاة تعمل «تيك توكر» وتسعى إلى تحقيق شهرة واسعة عبر منصّات التواصل الاجتماعي، إلا أن طموحها يقودها إلى سلسلة من التحديات والمواقف الصعبة. وتتقاطع حياتها مع أحداث تحمل الكثير من التفاصيل والمفارقات الإنسانية. وذكرت أن المسلسل يسلّط الضوء على التأثيرات المتزايدة لوسائل التواصل الاجتماعي وما تحمله من تحديات ومخاطر، إلى جانب كشف الجانب المظلم لعالم صنّاع المحتوى والمكاسب الكبيرة التي يحقِّقها البعض.

وعلى صعيد السينما، تنتظر تارا عماد، عرض فيلم «الجواهرجي»، المقرَّر طرحه في صالات السينما اعتباراً من 5 أغسطس المقبل، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

كما تنتظر عرض فيلم «طه الغريب»، بطولة حسن الرداد، خالد الصاوي، مي القاضي، وسينتيا خليفة، تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن. وتجسِّد فيه شخصية متخصِّصة في الدعم النفسي ومرافقة الأشخاص خلال مراحل الحزن والفقد، حيث تساعد شخصية حسن الرداد، على تجاوز أزمته النفسية.

وتواصل تصوير فيلم «وتر واحد»، بطولة مطرب الراب ويجز، في أولى تجاربه التمثيلية، وآسر ياسين، ومايان السيد، تأليف وإخراج علي العربي. وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الدراما الاجتماعية والواقعية المعاصرة والموسيقى، من خلال رحلة صعود مليئة بالتحديات والصراعات الإنسانية.

وعبَّرت تارا، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «سفن دوجز»، واصفةً التجربة بأنها مغامرة متكاملة دفعتها إلى منطقة جديدة تماماً على مستوى الأداء والتحضير النفسي والبدني. وأكدت أن شخصية «كلير»، منحتها فرصة لتقديم وجه مختلف بعيداً عن الأدوار التقليدية، موضحة أن الشخصية تتّسم بذكاء شديد، وهوس بالتكنولوجيا، ودقة في التعامل مع التفاصيل، ما مثَّل لها تحدياً فنياً.

وكشفت أنها أصرّت على تنفيذ معظم مشاهد الأكشن بنفسها من دون الاستعانة بدوبليرة، على الرغم مما تطلّبه ذلك من جهد بدني كبير، مؤكدة أن هذه الخطوة ساعدتها على الاندماج بشكل أكبر مع الشخصية ومنحت الأداء قدراً أكبر من المصداقية.