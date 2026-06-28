أصالة تُحيي ليلة طربية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



أحيت الفنانة أصالة نصري، مساء أمس، حفلاً غنائياً استثنائياً على مسرح «سبيس 42 أرينا» في أبوظبي، وسط حضور جماهيري لافت توافد للاستمتاع بإحدى أبرز نجمات الغناء العربي، في أمسية غلبت عليها الأجواء الطربية والمشاعر الدافئة.

بصوتها القوي وأدائها المفعم بالإحساس، قدَّمت أصالة، خلال الحفل باقة متنوِّعة من أغانيها القديمة والحديثة، بينها: «كتير الشوق»، «يا مجنون»، «أكتر»، «آسفة»، «يمين الله»، «يسمحولي الكل»، و«مبقاش أنا»، إلى جانب عدد من الأعمال الراسخة التي حرّكت أجواء المسرح، وحظيت بتفاعل واسع.

وعاش جمهور أبوظبي ليلة طربية بامتياز، تفاعل خلالها مع مجموعة كبيرة من أشهر أغاني أصالة الرومانسية والإيقاعية السريعة، وردّدوا معها أجمل كلماتها، في مشهد عكس عمق العلاقة التي تجمع الفنانة بجمهورها. واتّسمت الأمسية بأجواء فنية راقية، حيث امتزج الأداء الحي بالإحساس العالي الذي عُرفت به أصالة، لتقدم حفلاً أكّد مجدَّداً قدرتها على تثبيت مكانتها في مقدمة نجمات الغناء العربي، في ليلة ستبقى عالقة في ذاكرة عشاق الطرب الأصيل.