«كورال العرب» يغنّي للوطن في أبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



تحت شعار «معاً نغني للوطن ونحتفي بقيَمه وإنجازاته»، شهدت العاصمة أبوظبي أمسية وطنية استثنائية حملت الكثير من مشاعر الفخر والمحبّة والانتماء، وذلك من خلال المبادرة الوطنية المجتمعية «غنِّ للوطن» التي قدّمها «كورال العرب» على مسرح المجتمع الثقافي، في لوحة فنية وإنسانية جسَّدت روح «عام الأسرة»، وعكست قيَم التلاحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

برنامج متنوِّع

قدّم «كورال العرب»، بمشاركة الفنانين محمد سالم، هزاع الظنحاني، وعلي بن ربيعة، برنامجاً فنياً متنوِّعاً ضمَّ عدداً من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الجمهور، بينها: «نرفع بك الراس بوخالد»، «مشابه زايد»، «حامي الدار»، و«ضي بوظبي» إلى جانب مجموعة من الأعمال الوطنية والتراثية التي احتفت بالإمارات وإنجازاتها وقيَمها الأصيلة. وشارك عدد من الأطفال وأصحاب الهمم في أداء السلام الوطني لدولة الإمارات، في مشهد مؤثّر حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على الأمسية طابعاً إنسانياً مميزاً يعبِّر عن روح الأسرة الواحدة التي تجمع الجميع تحت مظلة الوطن.



فخر واعتزاز

أُقيمت المبادرة تحت إشراف د. أحمد عبد الستار، مؤسِّس وقائد «كورال العرب»، الذي يواصل من خلال رؤيته الفنية والثقافية تقديم مبادرات نوعية تُسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ رسالة الفن الهادف، وبناء جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع.

وقال عبد الستار: إن مبادرة «غنِّ للوطن» تأتي انطلاقاً من الإيمان بأن الأغنية الوطنية ليست مجرد عمل فني، بل رسالة محبّة ووفاء تعبِّر عن ارتباط الإنسان بأرضه وهويته، وتمنح الأجيال مساحة للتعبير عن مشاعرها تجاه الوطن بكل فخر واعتزاز.

وأضاف: نفخر بمبادرة «غنِّ للوطن» التي جمعت الأطفال وأصحاب الهمم والأُسر في لوحة وطنية وإنسانية تعكس قيَم دولة الإمارات القائمة على التلاحم والتسامح والانتماء. لقد حرصنا من خلال هذه المبادرة على أن يكون الفن جسراً يجمع أفراد المجتمع كافة، وأن نمنح الأجيال فرصة للتعبير عن حبها للوطن من خلال الموسيقى والغناء، إيماناً منا بأن الفن الهادف يُسهم في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز القيَم الإيجابية التي تشكِّل أساس نهضة المجتمع واستدامة تماسكه.

وأكد د. أحمد عبد الستار أن مبادرة «غنِّ للوطن» جاءت لتكون مساحة تجمع الأصوات والطاقات المختلفة تحت راية الوطن، وقال: ما أسعدنا في هذه الأمسية هو التفاعل الكبير من الأطفال وأصحاب الهمم والجمهور، الذين قدّموا صورة مشرقة تعكس روح الإمارات وقيَمها الإنسانية. ونتطلّع إلى مواصلة هذه المبادرات التي تجعل من الفن جسراً للتواصل والمحبّة والعطاء.

وشهدت مبادرة «غنِّ للوطن» إشادة واسعة من الحضور الذين عبّروا عن إعجابهم بالمستوى الفني والرسالة الإنسانية التي حملتها الأمسية الوطنية، لتكون «غنِّ للوطن» واحدة من المبادرات التي تجسِّد دور الفن في خدمة المجتمع وترسيخ قيَم الانتماء والوفاء للإمارات.