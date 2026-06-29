«دبي البحري» يُطلق المخيم الصيفي للإبحار الشراعي

دبي (وام)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إطلاق المخيَّم الصيفي للإبحار الشراعي 2026، ضمن برامجه الهادفة إلى استقطاب الناشئة ونشر ثقافة الرياضات البحرية، وذلك خلال شهر يوليو المقبل على شاطئ بلغاري في دبي. وأوضح أن البرنامج التدريبي الذي يجمع بين الجانبَين النظري والعملي في رياضة الإبحار الشراعي، بإشراف مدرِّبين متخصِّصين، وفي بيئة تدريبية آمنة ومجهّزة وفق أفضل المعايير.يُقام المخيم خلال الفترة من 8 إلى 30 يوليو، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، ويهدف إلى تعليم المشاركين أساسيات الإبحار الشراعي، إلى جانب تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن المخيَّم يأتي ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى نشر ثقافة الرياضات البحرية وإعداد جيل جديد من ممارسي رياضة الإبحار الشراعي، من خلال برامج تجمع بين التعليم والتطبيق العملي.

وذكر أن المخيم فرصة للأطفال والناشئين لاكتساب المهارات الأساسية في الإبحار الشراعي، وتعزيز الثقة بالنفس والعمل بروح الفريق، في ظل إشراف فني متخصِّص وتطبيق أعلى معايير السلامة.