بالصور.. «فعاليات دبي» تقدم برنامجاً حافلاً في يوليو

دبي (الاتحاد)

كشف جدول «فعاليات دبي»، المنصّة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن برنامجه المرتقب لشهر يوليو 2026، والذي يضم باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية الحيّة، والأنشطة الرياضية، والتجارب المميزة. وستكون «مفاجآت صيف دبي» هي الأبرز لهذا الموسم، إذ تقدِّم جدولاً حافلاً بالأنشطة والعروض والتجارب العائلية التي تلبِّي كافة الأذواق والاهتمامات والأعمار. كما تشمل فعاليات شهر يوليو أيضاً مجموعة واسعة من الحفلات والعروض المسرحية المميزة، إلى جانب مناطق المشجعين المخصَّصة لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم، ما يضمن لسكان الإمارة وزوّارها قضاء أوقات حافلة بالمتعة.



«مفاجآت صيف دبي»

تعود «مفاجآت صيف دبي» في دورتها الجديدة لتحوّل أشهر الصيف إلى احتفالية متكاملة تشمل التسوق والترفيه والتجارب العائلية في مختلف أنحاء دبي. ويمكن للسكان والزوّار الاستفادة من تخفيضات موسمية مميزة لدى أبرز وجهات التسوق، إلى جانب السحوبات على الجوائز والعروض الحصرية التي تقدمها الفنادق والمعالم الترفيهية، فضلاً عن برنامج متنوع من الأنشطة والفعاليات التي تلائم أفراد العائلة.



الفعاليات الرياضية

منطقة المشجّعين في مركز دبي التجاري العالمي، التي تنظّمها شركة DXB LIVE، هي مساحة مخصَّصة لعشاق كرة القدم الذين يرغبون بمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم ضمن أجواء عائلية مميّزة. وتضم المنطقة شاشات عرض عملاقة وبرامج ترفيهية حيّة وأنشطة تفاعلية، إلى جانب مجموعة متنوعة من خيارات المأكولات والمشروبات، لتمنح زوّارها تجربة متكاملة في عالم كرة القدم تُحاكي أجواء المباريات الحافلة بالحماسة والمتعة، وتجمع المشجعين من مختلف الأعمار في مكان واحد. وتوفر فعالية الإمارات موطننا، في دبي فستيفال سيتي مول، وجهة مثالية متكاملة لعشاق الساحرة المستديرة طوال فترة منافسات كأس العالم لكرة القدم لهذا العام. فإلى جانب متابعة البث المباشر للمباريات، يمكن للزوّار والمشجّعين الاستمتاع ببرنامج متنوع من الفعاليات الترفيهية، والأنشطة التفاعلية، والمساحات المخصّصة للعائلات، وخيارات الضيافة الراقية، وتجارب الطعام المميزة ضمن أجواء حماسية غامرة.

وتستضيف مجموعة واسعة من المواقع في دبي مناطق مخصَّصة لمتابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي تتيح للمشجعين فرصة الاستمتاع بعروض خاصة على المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المستوحاة من أجواء البطولة، والتجارب المخصَّصة للعائلات والمجموعات والأصدقاء وعشاق كرة القدم. وتختتم سلسلة سباقات بولمان للجري دورتها الرابعة بسباق مجتمعي للجري على امتداد قناة دبي المائية. ويتيح الحدث للمشاركين على اختلاف مستويات لياقتهم البدنية إمكانية الاختيار بين مسارَي 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات، مع ممارسة رياضة الجري الصباحية أثناء مشاهدة معالم دبي المذهلة ضمن أجواء جماعية مميزة. وتوفر مبادرة مولاثون دبي مساراتٍ داخلية مكيّفة لممارسة رياضتَي المشي والجري خلال أشهر الصيف الحارة، وذلك ضمن مجموعة مختارة من مراكز التسوق في الإمارة. وتقام الفعالية يومياً في الفترة الصباحية، بهدف تشجيع السكان من مختلف الأعمار على اعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطاً ضمن بيئة داخلية مريحة، مع توفير خيارات متنوعة للمسافات في مراكز التسوق المشاركة.



الفعاليات الترفيهية الحيّة

تنطلق «مفاجآت صيف دبي» مع عطلة نهاية أسبوع حافلة بالعروض الترفيهية الحية والمجانية في «سيتي سنتر مردف»، و«دبي هيلز مول». ويضم البرنامج مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والتفاعلية بمشاركة نخبة من الفنانين ومنسِّقي الأغاني والراقصين المحليين، والتي تحتفي بانطلاقة التجارب الصيفية الاستثنائية على مدى 60 يوماً في مختلف أنحاء الإمارة. ويحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بعروض فنية مميزة يقدمها نخبة من نجوم الموسيقى العربية، بينهم رحمة رياض، ناصيف زيتون، أماندا معلوف، سيف العلي، أرقم، ودنيا.



«منتزه الخيران»

يُعرض العمل المسرحي الكوميدي «منتزه الخيران» في دبي أوبرا، وتدور أحداثه في متنزه للعائلات يقع خارج مدينة الكويت، حيث يجتمع عدد من الأشخاص لقضاء عطلة هادئة وأوقات ممتعة. وتأخذ مجريات الأحداث منحى غير متوقّع مع سلسلة من الأحداث الطريفة والمفاجآت والمغامرات غير المتوقعة وحالات سوء الفهم بين الشخصيات، والتي تحوّل أبسط المواقف اليومية إلى مشاهد مليئة بالفكاهة والضحك والحركة خلال أمسية مسرحية ممتعة ومسلية للجمهور.

ويصطحب عرض ذكريات «سبيس تون» الجمهور في رحلة موسيقية تذكّرهم بأشهر أغنيات الرسوم المتحركة التي رافقت أجيالاً من الأطفال في العالم العربي. ويُحيي الحفل الفنان عاصم سكر، أحد أبرز الأصوات المرتبطة بالعصر الذهبي لقناة «سبيس تون»، حيث يقدم مجموعة من الأعمال المحببة للجمهور، والتي تشمل «دراغون بول» و«سابق ولاحق» و«هزيم الرعد» و«صقور الأرض».

ويعود الفنان الباكستاني الشهير راحت فتح علي خان، إلى دبي لإطلاق جولته العالمية من خلال أمسية موسيقية خاصة، والتي يقدم خلالها مجموعة من أشهر أعماله التي تمزج بين الموسيقى الصوفية وفن القوالي والأغنيات الكلاسيكية الشهيرة، مثل Teri Meri وO Re Piya وAfreen Afreen. كما يشهد الحفل مشاركة نجله شاه زمان علي خان، في تجربة موسيقية فريدة تجمع بين جيلين مختلفين من الفنانين على خشبة مسرح واحدة.

النسخة الرابعة من سلسلة سباقات بولمان للجري

حفلات عالمية

وتعود حفلات «بيت ذا هيت» في موسمها الخامس ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، لتقدم سلسلة من الحفلات الموسيقية الداخلية التي تحتفي بأنماط فنية متنوعة لمواهب متميزة من مختلف أنحاء المنطقة. وقد استضافت سلسلة الحفلات على مدى الأعوام الماضية نخبة من أبرز الفنانين العرب، وحضرها جمهور واسع من أنحاء المنطقة للاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية والأنشطة الترفيهية المسليّة. ويتضمن برنامج هذا العام عروضاً فنية لموسيقى الروك والبوب والراب والموسيقى الخليجية وغيرها، فضلاً عن عروض الأداء المفعمة بالحيوية والإنتاجات الفنية المسرحية والأغنيات الجماعية التي تستمر طوال موسم الصيف.

وتفتتح فرقة «كايروكي» سلسلة حفلات «بيت ذا هيت»، بعرض فني يجمع بين أسلوبها الغنائي المتفرِّد وحضورها القوي على المسرح، مع تقديم مجموعة من أشهر أغانيها المحببة لدى الجمهور مثل «مطلوب زعيم»، و«نقطة بيضا»، و«روما» وغيرها. وتحظى الفرقة التي استوحت اسمها من كلمتي «كايرو» (القاهرة) وفن «الكاريوكي»، بشعبية واسعة في المنطقة بفضل عروضها الحية الممتعة والمفعمة بالحيوية.

وتقدِّم سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» أمسية موسيقية تجمع اثنين من أشهر الفنانَين ديستينكت، وعصام النجار، وتمزج الألحان العربية مع الموسيقى العالمية. ويجتمع المغني سلطان المرشد، مع الفنان طلال سام، في أمسية موسيقية مميّزة تحتفي بأحدث توجهات الأغنية الخليجية المعاصرة وينتظرها عشاق موسيقى البوب العربية. ويقدِّم النجمان مجموعة من أشهر أعمالهما التي لاقت رواجاً واسعاً لدى الجمهور، بما في ذلك أغاني: «ولا غلطة»، و«راحت أيامه»، و«مش هحب»، ضمن أجواء صيفية ممتعة.

وتقدم حفلات «كاندل لايت» عروضاً موسيقية حيّة في أجواء رائعة ومضاءة بالشموع، حيث يستمتع الجمهور بإعادة تقديم مجموعة مختارة من الأعمال الموسيقية لعدد من أشهر المؤلفين العالميين والإقليميين، والتي تشمل مجموعة واسعة من المقطوعات الكلاسيكية والمعاصرة، ويؤديها نخبة من الموسيقيين الموهوبين. وتأتي نسخة هذا العام في إطار برنامج أوسع نطاقاً يحتفي بإرث عدد من أبرز الأسماء الموسيقية العالمية، بينها فرقة كوين، ولودوفيكو إيناودي، وفيروز، وهانز زيمر. ويحتفي عرض Michael Lives Forever بالإرث الغني لأسطورة البوب العالمي مايكل جاكسون، من خلال إنتاج مسرحي ضخم مستوحى من أشهر عروضه، ويجمع بين الغناء الحي والعروض الفنية الراقصة. ويُحيي الحفل الفنان رودريغو تيزر، برفقة فرقة موسيقية للعزف الحي وراقصين بارعين، مع مؤثراتٍ بصرية مبهرة وأزياء تخطف الأنظار، وبما يحاكي الأسلوب الذي كان متّبعاً في حفلات جاكسون المذهلة. ويشمل العرض تقديم عدد من أشهر أغاني ملك البوب الراحل بما في ذلك Thriller وBeat It وSmooth Criminal.

وتقدم أمسيات «إندي سولفست» تمازجاً موسيقياً فريداً يدمج الأسلوب السردي مع توليفات النغمات العصرية، من خلال عروض أداء مذهلة يقدمها المغني بيسميل، مع فرقة «إنديان أوشن» الشهيرة. وتستوحي هذه الأمسيات مفهومها من التقاليد الهندية العريقة لتوفر تجربة موسيقية عميقة تتمحور حول عروض الأداء الحية والتعبير الثقافي.