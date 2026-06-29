10 نصائح لبشرة أكثر إشراقاً ونقاءً

شعبان بلال (القاهرة)

تُعَد البشرة النضرة علامة على الصحة والحيوية. أما البشرة الباهتة أو الجافة، فقد تُشعرك بعدم الرضا عن مظهرك. لذلك، فإن اتباع بعض العادات البسيطة قد يساعد في الحصول على بشرة صافية خالية من البثور. ونذكر مجموعة من النصائح التي تساعدك على تحقيق حلم البشرة الصافية، بدءاً من اختيار المنتجات المناسبة بعناية وطرق استخدامها، وصولاً إلى اتباع بعض العادات اليومية البسيطة:

1 - تنظيف البشرة مرتين يومياً

تحتاج بشرتنا إلى تنظيف منتظم لإزالة الأوساخ والبكتيريا والزيوت الزائدة. إذا كانت بشرتك دهنية، فإن غسلها مرتين يومياً يساعد على تقليل إفراز الزيوت، ويُعَد ذلك أمراً مهماً خلال سنوات المراهقة، عندما يكون إنتاج الزيوت في البشرة في ذروته، مع الأخذ في الاعتبار عدم الإفراط في استخدام الغسول المخصَّص، لأن ذلك قد يؤدي إلى جفاف البشرة.

2 - استخدام غسول لطيف

من المفيد اختيار غسول لطيف خالٍ من المكونات والعطور المبالغ فيها، مع التنبّه لغسل الوجه برفق، وكذلك باقي أجزاء البشرة المصابة بحَب الشباب. ويكون ذلك بوضع الغسول بحركات دائرية، ثم شطفه بالماء الفاتر باستخدام الأصابع، ثم تجفيف البشرة بمنشفة نظيفة.

3 - منتجات خالية من الزيوت

قد يكون سبب ظهور حَب الشباب وتحسُّس البشرة، هو الزيوت الطبيعية التي تفرزها بشرتنا، بالإضافة إلى منتجات العناية بالبشرة التي نشتريها ونستخدمها يومياً. عند اختيار منتجات، مثل الغسول والمرطّب والمكياج وواقي الشمس، لا بدّ من قراءة الملصقات التي تشير إلى أنها خالية من الزيوت، وتعني هذه الملصقات أن المنتج يحتوي على مكونات لا تسدّ المسام.

4 - التقشير

يمكن أن يؤدي التقشير إلى بشرة أكثر إشراقاً ونقاءً من خلال إزالة الخلايا الميتة من سطح الجلد، وقد تتسبب هذه الخلايا الميتة بالجفاف وظهور حَب الشباب، لأنها تسدّ المسام وبصيلات الشعر، لذلك يجب إجراء التقشير بطريقة آمنة، كي لا يتسبب بالضرر. وتحتاج البشرة الحساسة إلى تقشير لطيف، بينما تتحمّل البشرة الدهنية السميكة علاجاً أقوى. ومن الضروري تحديد ما إذا كنت ستجرِّب مقشراً كيميائياً، أو تقشيراً ميكانيكياً مثل الفرشاة الجافة.

5 - حَب الشباب

تتوفَّر العديد من منتجات مكافحة حَب الشباب التي تُباع من دون وصفة طبية. وقد صمِّمت معظم هذه المنتجات لمكافحة حَب الشباب، وليس للوقاية منه. ويجب الحرص دائماً على قراءة التعليمات بعناية قبل البدء في استخدام أي منتج جديد.

6 - استخدام المرطِّب

قد يبدو ترطيب البشرة الدهنية أو المعرضة لحَب الشباب أمراً غير منطقي. ومع ذلك، تحتاج البشرة الصافية إلى ترطيب كافٍ، إذ يؤدي جفاف البشرة المفرط إلى زيادة إفراز الزيوت من الغدد الدهنية، مما يتسبب بالمزيد من حَب الشباب. لذلك، فإن اختيار مرطِّب خالٍ من الزيوت يمنع انسداد المسام.

7 - تنظيف فرشاة المكياج

كثير من النساء لا ينظِّفن أدوات وضع المكياج، ما يجعلها مليئة بالزيوت والبكتيريا والأوساخ. ولا تؤدي الفرشاة المتّسخة إلى انسداد المسام فحسب، بل قد تتسبب أيضاً بعدوى فطرية أو بكتيرية. وكل ما عليك فعله هو تنظيف الفرشاة كل 10 أيام، من خلال وضعها في وعاء من الماء الدافئ المضاف إليه منظِّف لطيف وتركها لبضع دقائق، ثم شطفها تحت الماء الجاري وتركها لتجف.

8 - «فيتامين سي»

يساعد استخدام المنتجات التي تحتوي على «فيتامين سي» في إبطاء شيخوخة الجلد المبكرة، والوقاية من أضرار أشعة الشمس، وتحسين مظهر التجاعيد والبقع الداكنة وحَب الشباب.

9 - منتجات «النياسيناميد»

«النياسيناميد» هو أحد أشكال «فيتامين ب 3»، ويتميز بخصائص مضادة للالتهابات والميكروبات. وقد أظهرت الدراسات أنه قد يساعد في علاج فرط التصبُّغ، وحَب الشباب، والعديد من الأمراض الجلدية. والمنتجات الموضعية التي تحتوي على 5% من «النياسيناميد» قد تحسِّن مرونة البشرة، وتقلِّل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع الداكنة والاحمرار وشحوب البشرة.

10 - نظافة المناشف

يساعد تغيير المناشف باستمرار على منع نمو البكتيريا أو العفن عليها. ويفضَّل استخدام مناشف مخصَّصة للوجه فقط لمنع انتقال العدوى. كما أن المناشف البيضاء تساعد على إظهار الأوساخ على وجه أوضح. وبعد تنظيف الوجه وشطفه بأطراف الأصابع، تجفَّف البشرة بلطف بدلاً من فركها.