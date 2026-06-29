الإعلان عن الفائزين بجائزة «صورة عائلية»

أبوظبي (وام)

أعلنت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع المختبر الإبداعي التابع لهيئة الإعلام الإبداعي، الفائزين بجائزة «صورة عائلية»، وهي مسابقة للتصوير الفوتوغرافي أُطلقت ضمن مبادرة «صورة عائلية» التي نظمتها الهيئة احتفاءً بعام الأسرة في دولة الإمارات.وتهدف الجائزة إلى إبراز قيمة التصوير الفوتوغرافي كوسيلة مؤثرة للسّرد القصصي والتعبير الثقافي، بما يُسهم في توثيق اللحظات والقيَم والروابط الإنسانية التي تجمع أفراد الأسرة وتعكس الهوية المجتمعية لدولة الإمارات. استقطبت الجائزة نحو 1.300 مشارك، تأهّل منهم 45 مشاركاً إلى القائمة النهائية بعد عملية التقييم الشاملة، واختارت الأعمال الفائزة لجنة تحكيم ضمّت نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التصوير والإعلام والسّرد البصري. ودعت «جائزة صورة عائلية» أفراد المجتمع في دولة الإمارات إلى توثيق لحظات عائلية أصيلة تعكس قوة الروابط الأسرية ودفء العلاقات والتواصل بين الأجيال. وعكست الصور المشاركة في المسابقة قيَم الانتماء والتجارب المشتركة وأهمية الأسرة في ترسيخ القيَم المجتمعية والحفاظ على استمرارية الهوية الثقافية وتعزيز التماسك المجتمعي. تندرج الجائزة ضمن مشاريع المجتمع الإبداعي التي تنفّذها هيئة الإعلام الإبداعي، لتسهم في تمكين صناع المحتوى، وتعزيز المشاركة الإبداعية وتشجيع السرد القصصي والتفاعل المجتمعي من خلال الفنون والإعلام الإبداعي. وتدعم المبادرة رؤية الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للإبداع وصناعة المحتوى والتعبير الثقافي.أُقيم حفل تكريم الفائزين في مجلس الشامخة في أبوظبي، وأعلن خلاله عن فوز ذياب النعيمي، بالمركز الأول عن صورة توثِّق تجمّعاً عائلياً متعدِّد الأجيال، مستلهماً من التقاليد الإماراتية الأصيلة، وتعكس كيف تسهم اللحظات اليومية البسيطة في تعزيز الروابط الأسرية ونقل العادات والقيَم بين الأجيال. وحلّت حمدة بنت عبدالله، في المركز الثاني عن صورة بالأبيض والأسود توثِّق التحية العربية التقليدية بين رجل من كبار المواطنين وطفل صغير، في مشهد يجسِّد معاني المودّة والاحترام والترابط بين الأجيال. وفازت آنا باكهاوس، بالمركز الثالث عن صورة تُظهر يدَي شخص كبير في السن وهما ترشدان طفلاً أثناء إعداد العجين، في مشهد يعكس انتقال المعرفة والعادات والتجارب الحياتية من جيل إلى آخر. وقالت سلوى الحضرمي، رئيس المحتوى الإبداعي ومشاريع المجتمع الإبداعي في هيئة الإعلام الإبداعي: يعكس الإقبال الكبير على جائزة «صورة عائلية» المكانة المحورية التي تحتلها الأسرة في مجتمعنا، والارتباط العميق بالقيم التي تمثّلها ومن خلال تعاوننا مع مجالس أبوظبي، نفخر بتوفير منصّة تتيح للمصورين والمواهب الإبداعية وأفراد المجتمع من مختلف الأعمار المساهمة في توثيق لحظات ملهمة من خلال السرد البصري. وتعكس الصور الفائزة دفء العلاقات الأسرية وقوة الروابط بين الأجيال والقيَم المشتركة التي تشكِّل جوهر الحياة الأسرية، وتؤكِّد قدرة الإبداع على تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ الشعور بالانتماء. ضمَّت لجنة التحكيم لاختيار الصور الفائزة من الأعمال المتأهلة، المصور البريطاني رانالد ماكيتشني، بصفته حكماً نهائياً، والمصور والمستشار الاستراتيجي الإماراتي خالد الهاشمي، والمصورة الرياضية الإماراتية وسفيرة سوني الشرق الأوسط هند الرئيسي، والمصور عبدالله البريكي، ومصور البورتريه محمد سومجي. واعتمدت اللجنة في تقييمها على معايير الإبداع والارتباط بموضوع الجائزة وجودة التنفيذ، مع التركيز على الأعمال التي نجحت في تجسيد قيَم الأسرة والانتماء والتواصل الإنساني. وأُطلقت جائزة صورة عائلية في مارس 2026 للاحتفاء بدور الأسرة في بناء الثقة وتعزيز الإبداع وتنمية الطموح، وفتحت المسابقة باب المشاركة أمام المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار، مع دعوة المشاركين لتقديم صورة واحدة تعبِّر عن موضوع الجائزة من خلال سرد بصري مؤثِّر. وستُعرض مجموعة من الأعمال المختارة في معرض خاص خلال احتفالات عيد الاتحاد 2026 احتفاءً بالإبداع والمشاركة المجتمعية، وسيُنشر فيلم قصير يستعرض الفائزين ومراسم التكريم عبر المنصّات الرقمية لكل من هيئة الإعلام الإبداعي ومجالس أبوظبي.