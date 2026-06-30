محمد ممدوح.. بين «حتة مني» و«الجيزة»

سعيد ياسين (القاهرة)

أوشك الممثل محمد ممدوح، على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد «حتة مني»، يشاركه بطولته هدى المفتي، علي صبحي، وكندة علوش، تأليف أحمد عماد، وإخراج مريم أحمدي. وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي كوميدي حول أبٌ يمرّ بأزمة مالية خانقة، ما يدفعه إلى التفكير في بيع كليَته، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدي ومفاجئ عندما يتعرَّض لحادث غريب مع الوسيط، ويكتشف حقيقة غير متوقعة عن حالته الصحية.

واعتبر ممدوح، أن دوره في الفيلم من أكثر الأدوار التي استلزمت تحضيراً ومجهوداً كبيرين قبل التصوير وخلاله، خصوصاً أن الشخصية التي يجسِّدها مختلفة على صعيدَي الشكل والمضمون، بسبب التعقيدات الإنسانية التي تحملها وعلاقتها بابنته المراهقة.

كما يشارك محمد ممدوح، في بطولة فيلم «من أيام الجيزة»، مع إياد نصار، آية سماحة، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، وحاتم صلاح، تأليف الثنائي أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وإخراج مرقس عادل. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويرصد الاختلافات الاجتماعية بين مجموعة من الأشخاص، من خلال صداقة قوية بين شابّين منذ أيام الدراسة، حيث يمرَّان بمواقف صعبة وتجارب تجمعهما من جديد، ويلتقيان خلال الرحلة بشخصيات مختلفة.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تعاقد محمد ممدوح، على المشاركة في مسلسل جديد يجمعه مع محمد فراج، في بطولة مشتركة، بعد نجاحهما اللافت على المستويَين الجماهيري والنقدي عام 2021 من خلال مسلسل «لعبة نيوتن»، مع منى زكي، وسيد رجب، إخراج تامر محسن.