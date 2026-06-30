«فن» تواصل دعم المواهب الناشئة

الشارقة (وام)

اختتمت مؤسسة فن، منصة الاكتشاف الإعلامي، خلال يونيو الحالي ورشاً وبرامج تدريبية متخصّصة استهدفت الأطفال والناشئة والمهتمين بالمجالات الإبداعية والفن الإعلامي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنمية المواهب الناشئة وتعزيز مهاراتهم في مجالات الرسوم المتحركة والتصوير الفوتوغرافي والذكاء الاصطناعي.

وشهد الورش تقديم برنامج الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد «المستوى الأول» الذي استهدف المشاركين من عمر 12 عاماً فما فوق، حيث تعرّفوا على أساسيات وتقنيات الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد ومراحل إنتاج الأعمال الإبداعية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الفنية والابتكارية في هذا المجال. ومن المقرَّر استكمال البرنامج من خلال المستوى الثاني خلال يوليو المقبل، والذي سيركِّز على التدريب المتقدِّم وإنتاج فيلم رسوم متحركة قصير.ونظَّمت المؤسسة برنامج التصوير الفوتوغرافي «المستوى الثاني» واستهدف منتسبي «فن»، وأعضاء مراكز الناشئة وسجايا ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً. وركَّز البرنامج على تطوير مهارات التصوير من خلال التعمق في فهم إعدادات الكاميرا والتعرّف على أنواع العدسات وتأثيراتها المختلفة إلى جانب التدريب على استخدام برنامج «لايت روم» لمعالجة الصور وتحسين جودتها وتحويلها إلى أعمال احترافية.

واختتمت مؤسسة فن، بالتعاون مع أطفال الشارقة في فروع الحيرة والخالدية وحلوان، برنامج التصوير الفوتوغرافي «المستوى الأول» بإشراف المدِّربة نهى حمزة الحسن، والذي استهدف الأطفال من الفئة العمرية 6 إلى 12 عاماً. وتعرّف المشاركون خلاله على أساسيات استخدام الكاميرات والتصوير بالوضعية الآلية، كما خاضوا تطبيقات عملية متنوعة شملت تصوير الأشخاص والحركة والتصوير التقريبي، إضافة إلى أساسيات تصوير الفيديو وإجراء المقابلات المصورة، بما ساهم في تعزيز مهاراتهم البصرية والإبداعية.

وفي إطار مواكبة التطورات التقنية الحديثة، نظَّمت المؤسسة ورشة «صمِّم مدينتك الخيالية بالذكاء الاصطناعي» بإشراف المدربة عائشة بنت خليفة.وأتاحت الورشة للمشاركين استكشاف إمكانات أدوات الذكاء الاصطناعي في تحويل الأفكار إلى تصاميم مبتكرة، حيث أطلق الأطفال العنان لخيالهم وصمموا مدنهم الخيالية باستخدام منصة ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي، ما عزَّز مهاراتهم في التفكير الإبداعي والتصميم الرقمي. وفي إطار الزيارات المجتمعية قدمت المؤسسة ورشة «أساسيات التصوير الفوتوغرافي» لموظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، بهدف تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للتصوير الفوتوغرافي ومهارات التقاط الصور الاحترافية بما يدعم أعمال التوثيق والتواصل المؤسسي.

وتأتي هذه البرامج والورش ضمن رؤية مؤسسة فن، الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية وإبداعية تواكب التطورات المتسارعة في مجالات الإعلام والتكنولوجيا وتمنح الأطفال والناشئة فرصاً عملية لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم من خلال التعلم والتطبيق المباشر.

وقالت هدى الهرمودي نائب مدير عام المؤسسة، إن «فن» تواصل جهودها في تمكين الأطفال والناشئة من اكتساب مهارات إبداعية وإعلامية متقدمة من خلال برامج وورش متخصّصة تواكب متطلبات المستقبل، وتُسهم في صقل المواهب الناشئة وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى الأجيال.