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الترفيه

رانيا فريد شوقي تعود إلى السينما

رانيا فريد شوقي تعود إلى السينما
30 يونيو 2026 15:15

محمد قناوي (القاهرة) 
بعد غياب نحو 20 عاماً، تعود الممثلة رانيا فريد شوقي، إلى شاشة السينما من خلال الفيلم الجديد «الحافي»، بطولة خالد الصاوي، إلهام شاهين، تأليف محمد الغيطي، وإخراج مازن الجبلي. وتجسِّد في الفيلم شخصية الدكتورة «هيام»، وهي طبيبة نفسية تعتمد على المنهج العلمي والعقلاني في تفسير الظواهر، وترفض الانسياق وراء الخرافات، لتدخل في مواجهة فكرية ودرامية مع شخصية تقدِّمها إلهام شاهين.
وذكرت رانيا، أن الفيلم يسلط الضوء على الأشخاص الذين يستغلون معتقدات الناس ومشكلاتهم النفسية والاجتماعية لتحقيق مكاسب مادية، من خلال ادّعاء امتلاك قدرات خارقة أو معرفة بالمستقبل. وأوضحت أن الشخصية التي تقدِّمها تنتمي إلى المدرسة العلمية التي تؤمن بأن معظم المشكلات الإنسانية لها تفسيرات طبية أو نفسية، وأن اللجوء إلى الأطباء والمتخصِّصين هو الطريق الصحيح للعلاج. ونوّهت بأن العمل يقدِّم نماذج متنوعة من الشخصيات، ما يمنح الأحداث بعداً فكرياً وإنسانياً ويصنع حالة من الصراع الدرامي المشوّق.

وأكدت رانيا أن اختياراتها الفنية ترتبط بطبيعة العروض التي تتلقاها، حيث لا تُكتب لها أعمال خصيصاً، ولذلك تحرص على اختيار الشخصيات التي تليق بتاريخها الفني وتحافظ على ثقة الجمهور بها. وأشارت إلى أن جودة السيناريو والمخرج والإنتاج هي من أهم العناصر التي تحسم قرارها بالمشاركة في أي عمل. 

 

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