إطلاق «راديو الشارقة للفنون» عبر الإنترنت

الشارقة (وام)

أعلنت مؤسَّسة الشارقة للفنون إطلاق «راديو الشارقة للفنون»، منصّة إذاعية جديدة عبر الإنترنت تُعنى ببث الموسيقى والأصوات والقصص من المنطقة والعالم، من خلال برمجة ثنائية اللغة العربية والإنجليزية.

ويقدِّم الراديو برامج موسيقية ومحتوى ثقافياً، إلى جانب بثٍّ حيٍّ مؤقت، ومختارات موسيقية يعدّها فنانون، إضافة إلى تسجيلات أرشيفية من مقتنيات المؤسسة، بما يُتيح تجارب استماع تجمع بين الأعمال المعاصرة والمواد الأرشيفية. ويهدف الراديو إلى توفير مساحة تستكشف تطور التقاليد الموسيقية عبر الأجيال والثقافات، وتعزيز تجارب الإصغاء من خلال محتوى يعتمد على السّرد والتنوع الثقافي.وافتتح الراديو برمجته الموسمية ببرنامج «أصوات»، الذي يضم 12 حلقة، مدة كلٍّ منها ساعة، ويقدِّم مختارات موسيقية تُبنى على الأجواء والحالة الشعورية، بما يعكس تنوّع تجارب الاستماع عبر الثقافات المختلفة. وأكدت المؤسَّسة أن الراديو سيعمل على توسيع برامجه مستقبلاً لتشمل بثوثاً حيّة وتعاوناً مع فنانين وموسيقيين وممارسين ثقافيين، بما يدعم الإنتاج الإبداعي، ويعزِّز التبادل الثقافي من خلال الصوت.