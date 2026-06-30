الأربعاء 1 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

إطلاق «راديو الشارقة للفنون» عبر الإنترنت

إطلاق «راديو الشارقة للفنون» عبر الإنترنت
30 يونيو 2026 16:23

الشارقة (وام) 
أعلنت مؤسَّسة الشارقة للفنون إطلاق «راديو الشارقة للفنون»، منصّة إذاعية جديدة عبر الإنترنت تُعنى ببث الموسيقى والأصوات والقصص من المنطقة والعالم، من خلال برمجة ثنائية اللغة العربية والإنجليزية. 
ويقدِّم الراديو برامج موسيقية ومحتوى ثقافياً، إلى جانب بثٍّ حيٍّ مؤقت، ومختارات موسيقية يعدّها فنانون، إضافة إلى تسجيلات أرشيفية من مقتنيات المؤسسة، بما يُتيح تجارب استماع تجمع بين الأعمال المعاصرة والمواد الأرشيفية. ويهدف الراديو إلى توفير مساحة تستكشف تطور التقاليد الموسيقية عبر الأجيال والثقافات، وتعزيز تجارب الإصغاء من خلال محتوى يعتمد على السّرد والتنوع الثقافي.وافتتح الراديو برمجته الموسمية ببرنامج «أصوات»، الذي يضم 12 حلقة، مدة كلٍّ منها ساعة، ويقدِّم مختارات موسيقية تُبنى على الأجواء والحالة الشعورية، بما يعكس تنوّع تجارب الاستماع عبر الثقافات المختلفة. وأكدت المؤسَّسة أن الراديو سيعمل على توسيع برامجه مستقبلاً لتشمل بثوثاً حيّة وتعاوناً مع فنانين وموسيقيين وممارسين ثقافيين، بما يدعم الإنتاج الإبداعي، ويعزِّز التبادل الثقافي من خلال الصوت.

أخبار ذات صلة
«الشارقة للفنون» تُعلن برنامجها لصيف وخريف 2026
«راديو الشارقة للفنون».. منصةٌ تحتفي بالموسيقى وتجارب الاستماع
مؤسسة الشارقة للفنون
الشارقة للفنون
آخر الأخبار
«محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» توصي بالوقاية أثناء السفر
الترفيه
«محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» توصي بالوقاية أثناء السفر
اليوم 14:38
«أدنيك أبوظبي»
اقتصاد
«أدنيك» تحصد جائزة SAP للتميّز في التحول الرقمي
اليوم 14:29
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية
اقتصاد
«العالمية القابضة» تُعزِّز زخم النمو عبر استثماراتها الاستراتيجية وتوسّعها العالمي
اليوم 14:29
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اقتصاد
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اليوم 14:26
24.8% زيادة في عدد أعضاء غرفة أبوظبي بقطاع البناء (الاتحاد)
اقتصاد
38.6 ألف رخصة إنشائية نشطة في أبوظبي
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©