انطلاق «عطلتنا غير» في الشارقة.. 6 يوليو

الشارقة (وام)

أعلن مجلس الشارقة الرياضي إطلاق النسخة الـ 12 من برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، الذي تنطلق فعالياته يوم 6 يوليو المقبل وتستمر 4 أسابيع، بمشاركة 17 نادياً رياضياً وتخصصياً في إمارة الشارقة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس اليوم في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور محمد عبيد الحصان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وبخيت سعيد القرص، رئيس اللجنة المنظِّمة للبرنامج، وعدد من رؤساء الأندية وممثّلي وسائل الإعلام.

ويهدف البرنامج إلى استثمار أوقات فراغ الناشئة والشباب خلال العطلة الصيفية من خلال أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية وتوعوية، واكتشاف المواهب الرياضية، وتنمية المهارات القيادية، وتعزيز قيم العمل الجماعي والانتماء، ويستهدف الفئتين العمريتين من 7 إلى 12 عاماً، ومن 13 إلى 17 عاماً.

ويشارك في البرنامج 17 نادياً، تشمل الأندية الرياضية في الشارقة، والحمرية، والبطائح، وخورفكان، ودبا الحصن، والذيد، وكلباء، ومليحة، والمدام، إلى جانب الأندية التخصّصية، وهي الشارقة الثقافي للشطرنج، والشارقة الدولي للرياضات البحرية، والثقة للمعاقين، وخورفكان للمعاقين، والسيارات القديمة، والشطرنج والثقافة للفتيات، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة للصَّقارين.

ويتضمن البرنامج 4 محاور أسبوعية هي «الأسرة»، و«الذكاء الاصطناعي»، و«هنا الشارقة»، و«الرياضة»، إلى جانب ورش توعوية ودورات تدريبية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وزيارات ميدانية، ومسابقات، وأنشطة ثقافية ودينية ورياضية وألعاب إلكترونية.

واعتمد المجلس 8 جوائز موزّعة على 4 فئات، تشمل جائزة التفوق العام لأفضل نادٍ رياضي وأفضل نادٍ تخصّصي، وجوائز أفضل الأندية في الفئتيَن، إضافة إلى جائزة أفضل مبادرة إبداعية للأندية الرياضية والتخصّصية.

كما اعتمد منظومة جديدة لتقييم البرنامج تستند إلى مؤشرات أداء تشمل عدد المنتسبين، ونسبة مشاركة المواطنين، ومستوى رضا المشاركين، إلى جانب تطبيق نظام إلكتروني للرصد والتسجيل للمرة الأولى في الأندية المشاركة.