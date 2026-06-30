دينا الشربيني.. في «الفيل الأزرق 3»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد الممثلة دينا الشربيني، للمشاركة في بطولة الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، مع كريم عبد العزيز، نيللي كريم، خالد الصاوي، لبلبة، شيرين رضا، ومحمد ممدوح، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. وأوضحت أنها تجسِّد شخصية محورية سيكون لها تأثير مباشر في مجريات الأحداث، مما يجعل مشاركتها واحدة من أبرز مفاجآت الجزء الجديد، لاسيما في ظل الشعبية الكبيرة التي حقّقتها السلسلة منذ انطلاقها.

ويبدأ الجزء الثالث من الفيلم بمغامرة أكثر غموضاً وتشويقاً، ضمن أحداث تمزج بين الرعب النفسي، وهي العناصر التي ميّزت العمل منذ بدايته. ويواصل كريم عبد العزيز، تجسيد شخصية الدكتور يحيى راشد، الطبيب النفسي الذي وجد نفسه في نهاية الجزء الثاني أمام أزمة جديدة.



العلاقات الإنسانية

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تعاقدت الشربيني، على بطولة مسلسل جديد تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، مستفيدة من النجاح الذي حقّقته في مسلسل «اتنين غيرنا» خلال الموسم الرمضاني الماضي. ومن المقرَّر أن ينطلق التصوير سبتمبر المقبل، حيث تعقد الشركة المنتجة جلسات عمل مكثّفة للانتهاء من التحضيرات النهائية. ويتناول العمل عدداً من القضايا الاجتماعية والإنسانية، وفي مقدمتها الخلافات الشخصية وتأثيرها على الأسرة، في إطار درامي يعتمد على التحليل النفسي والعلاقات الإنسانية.



البوصلة الحقيقية

وذكرت الشربيني، أن معيارها الأول في اختيار أدوارها يعتمد على إحساسها بالشخصية، مشيرة إلى أنها تتبع قلبها عند اختيار أي عمل جديد، ما تعتبره البوصلة الحقيقية لمسيرتها الفنية. وأعربت عن إعجابها بالأعمال الدرامية القصيرة، مؤكدة أنها تفضِّل المسلسلات المؤلفة من 15 أو 10 حلقات، لأنها تمنح الحكاية إيقاعاً أكثر كثافة وتركيزاً، مشيرة إلى أن طول العمل يجب أن تحدِّده طبيعة القصة نفسها.



النقد الموضوعي

ولفتت الشربيني، إلى أن حُب الجمهور نعمة كبيرة، لكنه قد يتحوّل إلى عبء بسبب التدخّل المستمر في الحياة الشخصية، لاسيما مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أنها لا تُمانع النقد الفني الموضوعي، بل تعتبره وسيلة للتطوّر، وترفض حملات الإساءة ومحاولات صناعة «التريند» على حساب الحياة الخاصة للممثلين، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تترك آثاراً نفسية مؤلمة، على كل مَن يتعرّض لها.