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انطلاق «صيفنا فن» في الفجيرة

انطلاق «صيفنا فن» في الفجيرة
1 يوليو 2026 12:11

الفجيرة (وام) 
أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة عن انطلاق فعاليات برنامجها الصيفي «صيفنا فن»، ويتضمن أكثر من 42 ورشة عمل فنية وتعليمية متخصِّصة. ​ويتميز البرنامج بتنوّعه الشامل في مختلف مجالات الفنون، حيث يقدِّم ورشاً في الرسم، والنحت، والخزف، والتصوير الفوتوغرافي، والمسرح والتمثيل، بالإضافة إلى «حصة الرسم الرقمي».​وأكد علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أهمية البرنامج الصيفي في صقل مهارات المشاركين وتطوير مواهبهم واستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم بشكل إيجابي يخدم الحراك الفني والثقافي.
وتُقام الورش تقام بإشراف نخبة من الأساتذة والمتخصِّصين، وتستهدف توفير بيئة تفاعلية تلبِّي تطلعات المنتسبين وتنمِّي شغفهم الفني.

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