«محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل» توصي بالوقاية أثناء السفر

العين (وام)

نظّمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل بالتعاون مع مستشفى برجيل، محاضرة بعنوان «السفر بذكاء والبقاء بصحة جيدة»، وذلك بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الجمعية.يأتي تنظيم المحاضَرة ضمن فعاليات «برنامج الوعي الصحي» الذي تنفّذه الجمعية في إطار جهودها المستمرة لنشر الثقافة الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية واتباع السلوكيات الصحية السليمة، بهدف ترسيخ المفاهيم الصحية الصحيحة، وتمكين أفراد المجتمع من تبني ممارسات صحية تسهم في تعزيز جودة الحياة والوقاية من الأمراض.

وقدّمت المحاضَرة الدكتورة إيمان محمد البلوشي، استشاري أمراض الأطفال المعدية وأستاذ مساعد مشارك بجامعة الإمارات، بحضور نخبة من المهتمين بالشأن الصحي وأفراد المجتمع، حيث تناولت أبرز الإرشادات الصحية التي ينبغي اتباعها قبل السفر وخلاله وبعد العودة، مؤكدة أن الوعي الصحي يمثل خط الدفاع الأول في الوقاية من الأمراض المعدية والمشكلات الصحية المرتبطة بالسفر.

واستعرضت المحاضَرة عدداً من المحاور المهمة التي تُسهم في تعزيز مفهوم السفر الآمن، من أبرزها أهمية الاستعداد الصحي المسبق، وإجراء الفحوص الطبية عند الحاجة، والاطلاع على المتطلّبات الصحية الخاصة ببلد الوجهة، والتأكد من استكمال التطعيمات واللقاحات الموصى بها، لا سيما عند السفر إلى بعض المناطق التي تتطلب احتياطات صحية محدَّدة، إضافة إلى مجموعة من التدابير الوقائية الواجب اتباعها أثناء السفر.

وأكدت د. إيمان البلوشي، أن مفهوم السفر الذكي لا يقتصر على التخطيط للرحلة واختيار الوجهة المناسبة فحسب، بل يمتد ليشمل الاستعداد الصحي المتكامل والالتزام بالممارسات الوقائية السليمة، مشيرة إلى أن اتباع الإرشادات الصحية قبل السفر وخلاله وبعد العودة ينعكس إيجاباً على سلامة المسافر ويَحد من فرص التعرّض للأمراض والمضاعفات الصحية.