مهرجان الجبيل للرطب ينطلق بنسخته الـ11

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت في سوق الجبيل بمدينة الشارقة فعاليات مهرجان سوق الجبيل للرطب بنسخته الـ11، والذي يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، في إطار جهود السوق لدعم المنتج المحلي، وتعزيز الحركة التجارية، وترسيخ مكانته أحد أبرز الوجهات العائلية والتجارية في إمارة الشارقة.ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة واسعة من أصحاب محال الرطب داخل سوق الجبيل، إلى جانب عدد من المشاركات الخارجية، حيث سيتم عرض تشكيلة متنوّعة من أجود أنواع الرطب، التي تحظى بإقبال كبير من الزوّار خلال الموسم.

وقال المهندس عبدالله الشامسي، مدير أول أسواق مدينة الشارقة: يُعَد مهرجان سوق الجبيل للرطب من الفعاليات الموسمية المهمة، التي نحرص على تنظيمها كل عام، نظراً للإقبال الكبير الذي يشهده السوق من مختلف فئات المجتمع ومحبي الرطب، حيث يمثِّل المهرجان فرصة لتعزيز النشاط التجاري ودعم أصحاب المحال داخل السوق.

وأضاف الشامسي: يتميّز المهرجان بتنوّع أصناف الرطب المعروضة، والتي يتم توفيرها من قبل التجار والمشاركين، بما يضمن جودة عالية وتلبية احتياجات الزوّار الباحثين عن أفضل المنتجات خلال الموسم. ودعا الشامسي الجميع إلى زيارة المهرجان والتعرّف على أنواع الرطب والتمور الإماراتية وفوائدها الصحية والغذائية وطرق إنتاجها والأنواع الغذائية العديدة التي تدخل في صناعتها.

ويهدف المهرجان إلى دعم الحركة التجارية داخل السوق، من خلال توفير منصّة تسويقية مباشرة تتيح للتجار وأصحاب المحال عرض منتجاتهم أمام الجمهور، بما يُسهم في تنشيط المبيعات وتعزيز التفاعل بين البائعين والمستهلكين، إضافة إلى ترسيخ مكانة السوق وجهة رئيسة للتسوّق الغذائي في الإمارة.

ويعرض المهرجان مختلف أنواع الرطب، والتي تجدِّد بشكل دوري من حيث الأنواع، بما يلبي مختلف رغبات الزوار ومنها الهلالي، الخشكار، الخصاب، المزيني، الجبري، البقل، الصلاني، نغال، خنيزي، بو معان، خلاص، خضراوي، برحي، لولو، شيشي، عين بقر وغيرها الكثير من مختلف أنواع الرطب.