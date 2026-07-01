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الترفيه

أحمد حاتم.. «طيّار»

أحمد حاتم.. «طيّار»
1 يوليو 2026 16:15

سعيد ياسين (القاهرة)
بعد فترة من التوقف لأسباب فنية وإنتاجية، استأنف الممثل أحمد حاتم، تصوير دوره في فيلم «ريد فلاج»، يشاركه بطولته جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، وانتصار، إخراج محمود كريم.
وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي مشوِّق، حول مجموعة من المواقف والعلاقات الإنسانية التي تتخلّلها مفارقات طريفة ومشاهد مشوقة تُضفي على العمل طابعاً كوميدياً، وذلك من خلال شخصية «طيّار»، ويجسِّد دوره أحمد حاتم، وهو متزوج من فتاة تعمل مديرة لشركة دعاية، وتجمع الشخصيتَين العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات اليومية التي تُشكّل محوراً مهمّاً في أحداث العمل.
وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، يشارك حاتم، في بطولة مسلسلَين جديدَين يُعرضان قريباً على إحدى المنصّات الإلكترونية، «العند» مع مرام علي، انتصار، عماد رشاد، ليلى زاهر، وعلا رشدي، تأليف أحمد عادل، و«ظروف غامضة» مع أمير كرارة، آية سماحة، نبيل عيسى، وأحمد عبد الحميد، تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير. 
وتدور أحداث «ظروف غامضة» في إطار من الرعب والتشويق، عبر سلسلة تحقيقات معقَّدة تكشف عن أسرار وتفاصيل صادمة.

أحمد حاتم
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