«الشارقة للفنون» تعزِّز الإبداع لدى الأطفال واليافعين

الشارقة (وام)

أطلقت مؤسّسة الشارقة للفنون برنامج مخيمها الصيفي لعام 2026، والذي يُقام خلال شهرَي يوليو وأغسطس عبر مواقع عدة في الإمارة، مستهدفاً الأطفال واليافعين والعائلات. وتهدف المؤسسة من خلال هذا البرنامج الشامل إلى تنمية المهارات الإبداعية وتعزيز التفاعل مع الفنون، وذلك عبر 3 مسارات رئيسة تراعي مختلف الفئات العمرية وتشمل المخيم الصيفي للعائلات والصغار، وبرنامج التعليم المبكر، والمخيم الصيفي في المراكز الفنية.وتتوزَّع الفعاليات لتشمل معهد الشارقة للفنون، والطبق الطائر، وساحة المريجة، بالإضافة إلى المراكز الفنية التابعة للمؤسسة في كل من الذيد، والمدام، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والحمرية، حيث تتنوَّع الأنشطة لتغطي مجالات فنية واسعة كالرسم، والطباعة، والنحت، والتصوير، والكولاج.

وفيما يتعلَّق بتفاصيل مسارات البرنامج، يستضيف معهد الشارقة للفنون ضمن مسار العائلات والصغار المخصّص للفئة العمرية من 6 إلى 15 سنة، ورش «مغامرات فنية: المواد والابتكار» خلال شهر يوليو، وتنتقل الفعاليات في شهر أغسطس، إلى ساحة المريجة بورش عمل مستوحاة من معرض «تدابير الجسد» للفنانتَين ليلى ماجد، وإنعام ظفر، على أن تُختتم بمعرض مخصَّص لإبداعات المشاركين.

أما مسار المراكز الفنية الموجَّه للفئة العمرية ذاتها، فتنطلق فعالياته في 6 يوليو الجاري تحت شعار «ما وراء المألوف»، ليقدم ورشاً مجانية باللغتَين العربية والإنجليزية في مختلف مدن الإمارة، تبدأ بمحور «أشياء يومية» للتدريب على التصوير بالهواتف الذكية وتشكيل الطين.

ويركِّز برنامج التعليم المبكر المخصَّص للأطفال من 3 إلى 5 سنوات، على التعلّم عبر اللعب والاستكشاف الحسّي بمرافقة شخص بالغ، ضمن جلسات تفاعلية باللغتَين العربية والإنجليزية.