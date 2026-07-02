5 أنهار يُمكن عبورها.. في ثوانٍ

ترجمة: أحمد عاطف

عادة ما ترتبط الأنهار في الأذهان بمسافات طويلة وتدفقات مائية هائلة تمتد عبر دول وقارات، لكن الطبيعة تزخر بنماذج مختلفة تماماً، إذ توجد حول العالم أنهار قصيرة للغاية يمكن عبور بعضها خلال ثوانٍ معدودة. وعلى الرغم من صغر حجمها، فإنها تُصنّف رسمياً كأنهار حقيقية، لأنها تتدفق بشكل طبيعي من مصدر مائي إلى مسطح أكبر مثل البحر أو المحيط. وتُعَد هذه الأنهار من الظواهر الطبيعية اللافتة، حيث تجمع بين الطابع الجغرافي الفريد والقدرة على جذب السياح والباحثين المهتمين بالغرائب الطبيعية. 1 - ريبروعا يُعتبر نهر ريبروعا في جورجيا أحد أقصر الأنهار في العالم، إذ يبلغ طوله نحو 18 متراً فقط، وينبع من منطقة قريبة من الكهوف الساحلية، قبل أن يتدفق مباشرة نحو البحر الأسود. ويستطيع الزائر قطع مسار النهر بالكامل خلال لحظات، ما يجعله من أكثر المواقع الجغرافية غرابة في المنطقة. 2 - تامبوراسي يقع نهر تامبوراسي في جزيرة سولاويزي الإندونيسية، ويبلغ طوله نحو 20 متراً فقط، حيث ينبع من تل صخري قبل أن يتجه سريعاً نحو البحر، وسط طبيعة استوائية مميزة. ويُعرف النهر بمياهه الصافية وموقعه القريب من الشاطئ، ما يجعله أحد أشهر الأنهار القصيرة في آسيا. 3 - كوفاسيلفا يتراوح طول نهر كوفاسيلفا في النرويج ما بين 20 و22 متراً تقريباً، ويربط بين بحيرة صغيرة والبحر، في مشهد يعكس الطبيعة الاسكندنافية الهادئة. ويجذب موقعه الطبيعي الخلاب الزوّار، لا سيما مع انتشار الجبال والمسطحات المائية المحيطة به. 4 - رو يقع نهر رو في ولاية مونتانا الأميركية، ويبلغ طوله نحو 61 متراً، وكان مُدرجاً سابقاً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره أقصر نهر في العالم. ويربط النهر بين نبع جاينت سبرينغز الشهير ونهر ميسوري، ويُعَد من المعالم الطبيعية المعروفة في المنطقة. 5 - دي يبلغ طول نهر دي، المعروف باسم D River، نحو 134 متراً، ويقع في ولاية أوريغون الأميركية. ويربط النهر بين بحيرة صغيرة والمحيط الهادئ، كما كان من أبرز المنافسين على لقب أقصر نهر في العالم، ويتميّز بموقعه الساحلي الذي يجعله نقطة جذب للزوّار والسياح.