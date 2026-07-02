3 طرق طبيعية لتنظيف الجسم من السموم

شعبان بلال (القاهرة)

تنظيف الجسم من السموم لا يتطلّب اتّباع حمية غذائية متخصِّصة، وكل ما عليك هو اتباع التوازن فيما يدخل إلى جسمك من أطعمة وسوائل، بالإضافة إلى بعض الممارسات اليومية البسيطة. ونذكر بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في تنظيف الجسم من السموم:

1 - الألياف

للألياف تأثير كبير في صحتنا، فهي تساعد على تقليل الالتهابات، وتقوية جهاز المناعة، ويمكن أن تؤثِّر في وظائف الدماغ والمزاج والإدراك. كما ثبت أنها تقلِّل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، وداء السكري من النوع الثاني، وسرطان القولون، والالتهابات. وتُعد قدرة الألياف على تنظيف الجسم أحد أسباب كل هذه الفوائد. وتُظهر الأبحاث أن الألياف تعمل كمغناطيس، إذ ترتبط بالسموم والمواد الأخرى وتساعد على إخراجها من الجسم. كما تساعد الجسم على التخلص من الأحماض الصفراوية، ما يخفِّض الكوليسترول ويقلِّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وتشير الدراسات أيضاً إلى أن بعض الألياف قد تعزِّز بشكل مباشر عملية إزالة السموم من المواد المسرطنة، وتثبط نمو الخلايا السرطانية.

وقد تساعد الألياف أيضاً في تنظيف الجسم من «المواد الكيميائية الدائمة»، وهي مجموعة من المواد المصنَّعة التي تدوم طويلاً. كما تساعد في حماية الكلى والكبد، وهما عضوان أساسيان في إزالة السموم من الجسم، من خلال حمايتهما من البكتيريا الضارة، ومساعدة البكتيريا النافعة على النمو. ولزيادة استهلاكك للألياف، تُعَد الأطعمة النباتية الخيار الأمثل. فالفواكه المجفَّفة كالمشمش، والخضراوات الورقية كالسبانخ، والبقوليات كالحمص والعدس والفاصوليا، كلها غنية بالألياف، وكذلك دقيق الشوفان وخبز القمح الكامل. كما يُنصح بتناول التفاح والتوت والمكسرات والبذور والفشار أو البقوليات المحمَّصة كوجبات خفيفة. ويُعَد التنوّع مهماً للغاية، إذ توجد أنواع عديدة من الألياف ذات خصائص مختلفة.

2 - شرب الماء

تستخدَم الكليتان الماء لطرد السموم، مثل الصوديوم واليوريا. ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى تراكم الفضلات. ومع مرور الوقت، قد يزيد حتى الجفاف الطفيف من خطر تلف الكلى ويقلّل من كفاءة عملية إخراج الفضلات. كما أن شرب كمية كافية من الماء يساعد على حماية الكليتين على المدى الطويل. ويكفي شرب 1.5 إلى 1.8 لتر يومياً، أو ما يعادل من 6 إلى 7 أكواب ونصف الكوب لمعظم الأشخاص. ويُحتسب الماء والحليب قليل الدسم والمشروبات الخالية من السكر، بما في ذلك الشاي والقهوة، ضمن كمية السوائل التي يحتاج إليها الجسم.

3 - صحة الرئتَين

إذا كنت تدخِّن أو تستخدم السجائر الإلكترونية، فإن الإقلاع عن التدخين هو أهم خطوة يمكنك اتّخاذها، بالإضافة إلى الحرص على تجنّب التدخين السلبي. وينصح المتخصِّصون بضرورة الحفاظ على نقاء الهواء داخل المنزل قدر الإمكان، وذلك بتجنب استخدام منتجات التنظيف أو معطرات الجو التي تحتوي على مركبات عضوية متطايرة أو عطور، بالإضافة إلى الابتعاد عن الشموع والمدافئ والغاز الطبيعي. كما تساعد تمارين القلب والأوعية الدموية على تحسين صحة الرئتَين بشكل عام، من خلال تقليل التهاب المسالك الهوائية وتحسين قوّة عضلات التنفّس وقدرتها على التحمل. ويمكنك أيضاً تعزيز صحة رئتَيك من خلال ممارسة التمارين الرياضية.