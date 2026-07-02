بالصور.. العين تستقطب تصوير «صقر وكناريا».. بدعم من «أبوظبي للأفلام»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت لجنة أبوظبي للأفلام، التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي في أبوظبي، عن دعمها لأحدث الإنتاجات العربية التي صدرت حديثاً، فيلم الحركة والأكشن مع التشويق والكوميديا، «صقر وكناريا»، بطولة محمد عادل إمام، وشيكو، وخالد الصاوي. وعلى مدار 10 أيام، كانت مواقع التصوير المتنوعة في منطقة العين، مسرحاً لتصوير أبرز مشاهد الفيلم الذي عُرض في دور السينما المحلية والإقليمية في 25 يونيو 2026.ضمَّ طاقم إنتاج الفيلم 39 من الكفاءات العالمية المتخصِّصة، إلى جانب 248 من المواهب والمهارات المقيمة في دولة الإمارات، إضافة إلى مشاركة 4 متدربين شباب، من خلال «المختبر الإبداعي»، ذراع المواهب الشابة التابع لهيئة الإعلام الإبداعي والذين قدموا الدعم للطاقم في أدوار شملت جوانب متعدِّدة من عملية الإنتاج.











الفيلم، الذي صوِّرت أبرز مشاهده في منطقة العين، يُعتبر من أضخم الإنتاجات العربية في عام 2025، وهو ثاني إنتاج ضخم يستفيد من التنوّع الاستثنائي لمواقع التصوير في العين خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس تزايد الإقبال على منطقة العين وجهة تصوير مميزة لاستقطاب الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية. وشملت مواقع تصوير الفيلم، جبل حفيت، وصحراء الختم، وحديقة المبزرة الخضراء، بالإضافة إلى موقع تصوير صمِّم خصيصاً لمحاكاة منشأة أمنية مشددة، وهو من أكبر المواقع التي تم تشيدها لإنتاج فيلم عربي.

وقال سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: يعكس هذا الإنتاج الاهتمام المتزايد بأبوظبي ومنطقة العين، وجهتَين مفضلتَين للتصوير لدى المخرجين وشركات الإنتاج العالمية. ولا شك أن برنامج الاسترداد النقدي الذي نقدِّمه يشجِّع المنتجين على استكشاف التنوّع الكبير في مواقع التصوير المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة، فيما تتميَّز منطقة العين بقيمة سينمائية متفردة ما بين كثبان رملية ذهبية تجسِّد الطبيعة الساحرة، ومواقع ثقافية وتاريخية تعكس أصالة المكان. يسعدنا دعم مشروع بهذا الحجم، والتعاون مع «إس آتش فيلمز آند سينما» التي تُسهم بشكل كبير في دعم المحتوى العربي وتوفير الفرص للمواهب المحلية. وتدور أحداث الفيلم حول «صقر»، عميل استخبارات متقاعد، يجسِّد شخصيته محمد إمام، الذي يقرِّر تزييف وفاته ليبدأ حياة هادئة داخل أحد المجمعات السكنية في مصر، لا أن ماضيه العنيف يعود ليطارده، فيما يعيش إلى جواره كاتب طموح يجسِّد شخصيته «شيكو». وبسبب خطأ في تحديد الهوية، يعتقد أعداء «صقر»، أن جاره هو العميل الأسطوري. ومن أجل النجاة، يضطران إلى تشكيل تحالف غير متوقع، حيث يتعيّن على الكاتب الخجول، أن يتقمّص دور العميل الخطير، بينما يواصل «صقر» الحقيقي، العمل من خلف الكواليس لتوجيهه وحمايته.

ويأتي دعم لجنة أبوظبي للأفلام، عبر برنامج الحوافز المعزَّز، وتوفير التسهيلات اللازمة من تصاريح وتراخيص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. والفيلم من إنتاج «أوسكار للتسجيلات الفنية» بالتعاون مع «إس آتش فيلمز آند سينما» كمنتج منفذ في أبوظبي، وبقيمة إنتاجية تقدَّر بنحو 20 مليون درهم، ليصبح الفيلم أحد أبرز الإنتاجات السينمائية العربية لهذا العام، ويعكس الجاذبية المتنامية لأبوظبي، ومنطقة العين، لإنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية.

وقال شادي حسن، الرئيس التنفيذي لـ«إس آتش فيلمز آند سينما»: إن سهولة إجراءات التصوير في أبوظبي ومنطقة العين، إلى جانب تنوّع مواقع التصوير وتقاربها، إضافة إلى المزايا التي يقدِّمها برنامج الاسترداد النقدي والدعم الميداني الذي توفِّره لجنة أبوظبي للأفلام، أمور تشكِّل منظومة إنتاج متكاملة تقدِّم قيمة استثنائية لشركات الإنتاج. لقد قمنا بتصوير عدة أعمال في أبوظبي، ولكن هذه هي تجربتنا الأولى في منطقة العين، وكانت تجربة ثرية وسلسلة كشفت عن إمكانات واعدة سنحرص على استثمارها واستكشافها في مشاريعنا المستقبلية.

والفيلم من إخراج حسين المنباوي وأحمد البدوي، وتأليف أيمن وتار، ويُعرض حالياً في دور السينما.وكانت هيئة الإعلام الإبداعي قد وقَّعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع «إس آتش فيلمز آند سينما» في عام 2025، بهدف تصوير إنتاجات عربية في أبوظبي ما بين مسلسلات وأفلام وإعلانات تجارية، على أن يكون 50% من فريق عمل هذه الإنتاجات، من الكفاءات والمواهب المستقلّة المسجَّلة تحت مظلة الهيئة والمقيمة في دولة الإمارات.