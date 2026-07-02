«صيفي في أبوظبي».. 100 تجربة وعرض للعائلات

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل دائرة الثقافة والسياحة حملة «صيفي في أبوظبي»، وتشهد الإمارة خلال موسم الصيف أكثر من 100 تجربة وعرض ترويجي، إلى جانب حفلات موسيقية وأمسيات فنية ومخيّمات وأنشطة إبداعية وترفيهية. كما يوفِّر 40 فندقاً إقامة مجانية للأطفال، بما يمنح العائلات والأصدقاء، من المجتمع والزوّار، فرصة الاستمتاع بإجازة صيفية استثنائية في الإمارة. وتتواصل هذه العروض طوال الموسم، وتشمل منشآت الضيافة والمطاعم ومتاجر التجزئة ومعالم الجذب، من الصروح الثقافية الملهِمة إلى المدن الترفيهية العالمية. إقامة مجانية للأطفال لطالما كانت أبوظبي وجهة صيفية مثالية للعائلات، وتوفِّر أجندة فعالياتها للموسم الحالي باقة عروض جاذبة، بينها الإقامة المجانية للأطفال، دون الـ12 عاماً، برفقة البالغين، في 40 فندقاً، بينها 10 فنادق في جزيرة ياس و30 فندقاً في أنحاء العاصمة. كما يحظى الأطفال بدخول مجاني إلى المتاحف المشاركة. مخيّمات صيفية يستمتع الأطفال بأكثر من 20 مخيّماً صيفياً تقدِّم برامج متنوِّعة في الفنون وسرد القصص والأنشطة التثقيفية والتعليمية والرياضية، بما فيها برنامج الموهوبين والمتفوقين الصيفي.

وتُثري هذه المخيّمات أوقات الأطفال في عطلة حافلة بالتعلّم والاستكشاف والمرح. وجهات مكيّفة تحتضن أبوظبي مجموعة واسعة من الوجهات الداخلية المكيّفة التي توفِّر تجارب متنوِّعة على مدار اليوم، من اللعب وسط الجليد في «سنو أبوظبي»، أحد أكبر المتنزهات الثلجية الداخلية في المنطقة، واستكشاف الفنون الرقمية في «تيم لاب فينومينا أبوظبي»، وخوض تحديات السرعة في «عالم فيراري»، ولقاء أبطال القصص المصوَّرة في «عالم وارنر براذرز»، وصولاً إلى تمضية أمسية متميزة في متحف اللوفر أبوظبي. أما الباحثون عن الاستجمام، فيمكنهم الاستفادة من عروض الاستخدام اليومي لأحواض السباحة في وجهات متعدِّدة في أبوظبي. بطاقة المتاحف لعشاق الثقافة والفنون، تُتيح بطاقة المتاحف استكشاف 3 متاحف في المنطقة الثقافية بالسعديات: متحف زايد الوطني، متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي. ويُمكن اختيار زيارة متحفَين منها أو المتاحف الثلاثة، فيما يحصل الأطفال دون سن الـ18 عاماً على دخول مجاني مع كل بطاقة. ويروي متحف زايد الوطني، قصة الإمارات وشعبها، ويحتفي بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيّب الله ثراه»، وقيَمه الراسخة. ويُعَد «اللوفر أبوظبي» أول متحف عالمي في العالم العربي، أما «متحف التاريخ الطبيعي» فيصطحب زوّاره في رحلة عبر 13.8 مليار سنة من تاريخ الكون والحياة على الأرض. تجارب متنوِّعة تقدِّم أبوظبي خيارات تناسب مختلف الاهتمامات والميزانيات، بدءاً من إجازة هادئة في جزيرة السعديات، مروراً بعطلة تجمع بين العافية والاسترخاء في «قصر السراب»، وصولاً إلى قضاء يوم على شاطئ جزيرة الحديريات أو في القناة الكبرى. فعاليات استثنائية يشهد شهر يوليو مجموعة من الفعاليات الاستثنائية، أبرزها مهرجان ليوا للرطب، من 13 إلى 27 يوليو، وحفل عاطف أسلم، في 18 يوليو، إلى جانب بطولة «محاربي الإمارات» في 22 و23 يوليو. وتتواصل الفعاليات الترفيهية والثقافية في شهر أغسطس، مع حفل سونو نيغام، في 21 أغسطس، ومعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي ينطلق يوم 28 أغسطس.