محمود حميدة يستعد لتصوير«نصر»

سعيد ياسين (القاهرة)

تعاقد محمود حميدة، على المشاركة في بطولة مسلسل «نصر»، مع عائشة بن أحمد، وأحمد صفوت، تأليف وإخراج بهجت الكومي، وينتمي إلى فئة الأعمال القصيرة المؤلّفة من 15 حلقة، ومن المقرَّر أن يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وعلى صعيد السينما، أوشك حميدة على الانتهاء من تصوير دوره في فيلم «الشيطان شاطر»، بطولة أحمد عيد، زينة، محمد أنور، وحنان سليمان، تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن. وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويتناول الصراع بين الخير والشر من منظور يكشف سهولة التلاعب بالنفس البشرية، ويناقش تفاصيل الحياة اليومية للمجتمع في قالب يجمع بين الكوميديا السوداء والتشويق.

كما ينتظر محمود حميدة، عرض فيلم «فرقة الموت»، مع أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، وأمينة خليل، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب. وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حول قصة حقيقية وقعت قبل 8 عقود في صعيد مصر، من خلال شخصية ضابط يدخل في صراعات صعبة لم يكن يتوقّعها، ويجسِّد خلال الأحداث شخصية في أربعينيات القرن الماضي.

ويواصل حميدة، من خلال مسلسل «نصر» حضوره الرمضاني اللافت، بعدما شارك في رمضان الماضي في مسلسل «فرصة أخيرة»، مع طارق لطفي، علي الطيب، وندى موسى، إخراج أحمد عادل سلامة، وجسَّد فيه شخصية قاضٍ مشهود له بالنزاهة، يجد نفسه أمام اختبار مصيري يضعه على المحك حين تُختطف حفيدته للمساومة على عدالته، فيصبح محاصراً بين مشاعره لإنقاذها والثبات على مبادئه التي عاش يدافع عنها.