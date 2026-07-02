الجمعة 3 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

محمود حميدة يستعد لتصوير«نصر»

محمود حميدة يستعد لتصوير«نصر»
2 يوليو 2026 15:53

سعيد ياسين (القاهرة)
تعاقد محمود حميدة، على المشاركة في بطولة مسلسل «نصر»، مع عائشة بن أحمد، وأحمد صفوت، تأليف وإخراج بهجت الكومي، وينتمي إلى فئة الأعمال القصيرة المؤلّفة من 15 حلقة، ومن المقرَّر أن يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.
وعلى صعيد السينما، أوشك حميدة على الانتهاء من تصوير دوره في فيلم «الشيطان شاطر»، بطولة أحمد عيد، زينة، محمد أنور، وحنان سليمان، تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن. وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويتناول الصراع بين الخير والشر من منظور يكشف سهولة التلاعب بالنفس البشرية، ويناقش تفاصيل الحياة اليومية للمجتمع في قالب يجمع بين الكوميديا السوداء والتشويق.
كما ينتظر محمود حميدة، عرض فيلم «فرقة الموت»، مع أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، وأمينة خليل، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب. وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حول قصة حقيقية وقعت قبل 8 عقود في صعيد مصر، من خلال شخصية ضابط يدخل في صراعات صعبة لم يكن يتوقّعها، ويجسِّد خلال الأحداث شخصية في أربعينيات القرن الماضي.
ويواصل حميدة، من خلال مسلسل «نصر» حضوره الرمضاني اللافت، بعدما شارك في رمضان الماضي في مسلسل «فرصة أخيرة»، مع طارق لطفي، علي الطيب، وندى موسى، إخراج أحمد عادل سلامة، وجسَّد فيه شخصية قاضٍ مشهود له بالنزاهة، يجد نفسه أمام اختبار مصيري يضعه على المحك حين تُختطف حفيدته للمساومة على عدالته، فيصبح محاصراً بين مشاعره لإنقاذها والثبات على مبادئه التي عاش يدافع عنها.

محمود حميدة
آخر الأخبار
«طيران الإمارات» تستعد لاستقبال 3500 من الأطفال المسافرين دون مرافق
اقتصاد
«طيران الإمارات» تستعد لاستقبال 3500 من الأطفال المسافرين دون مرافق
اليوم 16:24
«راكز» تعزّز الشراكات الاستراتيجية مع شركات صينية
اقتصاد
«راكز» تعزّز الشراكات الاستراتيجية مع شركات صينية لاستقطاب استثمارات جديدة
اليوم 16:22
«غرف دبي» تستعرض الفرص الاستثمارية في الإمارة أمام المستثمرين الصينيين
اقتصاد
«غرف دبي» تستعرض الفرص الاستثمارية في الإمارة أمام المستثمرين الصينيين
اليوم 16:20
رئيس تشيلي يستقبل الزيودي ويؤكد أهمية ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات
اقتصاد
الإمارات تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع تشيلي
اليوم 16:06
شراكة بين «شروق» و«فنادق ماينور» لإدارة «مجموعة الشارقة» للضيافة
اقتصاد
شراكة بين «شروق» و«فنادق ماينور» لإدارة «مجموعة الشارقة» للضيافة
اليوم 16:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©