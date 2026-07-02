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طفل يقتل 9 أشخاص دهسا بشاحنة

آثار حادث الدهس بشاحنة في تايلاند
2 يوليو 2026 20:31

قتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من عشرة بجروح في شمال شرق تايلاند، اليوم الخميس، بعدما دهس طفل بشاحنة تعود لوالديه موكبا، وفقا للشرطة.
وكان الموكب، المؤلف من 35 راهبا بوذيا، يسير على طريق في مقاطعة "موكداهان" ضمن رحلة، عندما وقع الحادث، وفق ما قال بايروج تايفوتسا قائد الشرطة المحلية للصحافيين، مشيرا إلى أنّ المسؤول عن الحادث "طفل يبلغ 11 عاما".
وتابع أن "السلطات صادرت الشاحنة لإخضاعها لفحص تقني يهدف إلى تحديد أسباب الحادث"، مضيفا "استدعينا والدي الطفل لتحديد مَن المسؤول عن الإشراف على الشاحنة، تمهيدا للشروع في الإجراءات القانونية".
وأفادت الشرطة بأن الطفل قاد مركبة والديه بدون إذن، قبل أن يفقد السيطرة عليها ويدهس الرهبان.
ولقي خمسة رهبان مصرعهم فورا بينما توفي أربعة آخرون لاحقا في المستشفى. ولا يزال عشرة مصابين آخرين يتلقون العلاج في المستشفى.

المصدر: آ ف ب
طفل
شاحنة
دهس
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