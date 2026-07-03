زيارة عائلية إلى جزيرة ياس تنتهي بمفاجأة استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

تحوّلت زيارة عائلية إلى مدن جزيرة ياس الترفيهية إلى لحظة لا تُنسى، بعدما فازت عائلة تحمل «بطاقة ياس السنوية» بحق الاستخدام الحصري لسيارة NIO EC6 الكهربائية لمدة عام كامل، وذلك خلال فعالية يوم تقدير حاملي «بطاقات ياس السنوية» التي استضافتها «عالم وارنر براذرز أبوظبي».

وجاءت هذه المبادرة ثمرةً للشراكة الحصرية مع NIO، في إطار مكافأة ضيوف حاملي بطاقة ياس السنوية الأوفياء من خلال تقديم مزايا حصرية وتجارب استثنائية تمتد إلى ما هو أبعد من مدن جزيرة ياس الترفيهية، بما يعزِّز القيمة التي يوفِّرها البرنامج لأعضائه على مدار العام.وعبّر فهيم أسفات، عن سعادته بالفوز قائلاً: لم أصدق في البداية عندما سمعت اسمي، وظننت أن هناك خطأ ما. جئنا لقضاء يوم ممتع برفقة العائلة في مدن جزيرة ياس الترفيهية، لكننا سنغادر اليوم ومعنا مفاجأة لم نتخيّلها يوماً. رؤية الفرحة على وجوه أفراد عائلتي لحظة لن أنساها أبداً، وستبقى ذكرى نعتز بها لسنوات طويلة.

ويأتي هذا الفوز ليؤكد مجدَّداً حرص حاملي «بطاقات ياس السنوية» على مكافأة مجتمعه المتنامي من الأعضاء عبر مفاجآت عديدة، وتجارب استثنائية، ومزايا حصرية تضيف قيمة حقيقية إلى كل زيارة، وتمنح الضيوف المزيد من الأسباب للاستمتاع بأفضل ما تقدمه مدن جزيرة ياس الترفيهية على مدار العام.