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الكشف عن فائدة جديد لهرمون الميلاتونين المستخدم ضد الأرق

طبيب يفحص مريضا يعاني من ألم أسفل الظهر
3 يوليو 2026 21:31

يشير تحليل لدراسات سابقة إلى أن هرمون الميلاتونين، المستخدم عادة لعلاج الأرق، قد يساعد أيضا ​في تخفيف الألم المزمن في العضلات والعظام.
وقال كانجتشاو وو، قائد فريق البحث من جامعة سيدني الأسترالية، إن ⁠النتائج لا تعني أن الميلاتونين يمكن أن ​يحل محل مسكنات الألم التقليدية، بل ​أنه "يشكل ‌خيارا إضافيا أكثر أمانا ⁠ضمن خطة ​شاملة لإدارة الألم".
وحلل الفريق البحثي بيانات 23 تجربة عشوائية سابقة أُجريت في دول مختلفة وشملت أكثر من ألفي مريض ‌لاختبار فاعلية الميلاتونين في تخفيف الألم. وأظهرت النتائج ‌أن الميلاتونين خفف الألم بمتوسط يقارب تسع نقاط على مقياس من صفر إلى ​100.
وفي التجارب الأكثر دقة، اقترب معدل تخفيف الألم من 10 نقاط، وهو مستوى مماثل لما تحققه في كثير من الأحيان مسكنات شائعة مثل مضادات الالتهاب ‌غير الستيرويدية، ومنها الإيبوبروفين ​والأسبرين، أو الأسيتامينوفين.
وأظهرت نتائج التحليل أن هذا الأمر لوحظ لدى مرضى يعانون من آلام أسفل الظهر ​والتهاب المفاصل ‌والألم العضلي ⁠الليفي، لكنه ‌لم يظهر لدى ‌المرضى الذين كانوا يتعافون من جراحات مؤلمة.
ولم يعثر الفريق على دليل ⁠يثبت وجود علاقة واضحة بين الجرعة والاستجابة، ​ما يعني أن الأدلة الحالية لا تسمح بالتوصية بجرعة "مثلى" محددة.
وقال وو "بعد استشارة الطبيب... يمكن استخدام الميلاتونين كعلاج مساعد للعلاجات الحالية، خاصة للأشخاص الذين يعانون أيضا ​من مشكلات في النوم".

المصدر: رويترز
الميلاتونين
الألم المزمن
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