4 طرق بسيطة لحماية الطعام من التلَف

شعبان بلال (القاهرة)



قد تكون أزمة هدر الطعام مرتبطة، في كثير من الأحيان، بالتخوّف من عدم صلاحيته نتيجة تغيّرات في الشكل أو القوام. لكن في الواقع، ليس كل تغيّر مؤشراً على فساد الطعام. وبقليل من المعرفة والإبداع، يمكنك إنقاذ بعض الأطعمة من دون تعريض صحتك للخطر، بحسب موقع «ذا كونفرسيشن». عفن مرئي، أو طبقة لزجة، أو تسرّب سوائل، أو روائح نفّاذة.. إذا كان لديك طعام يحمل علامة واحدة أو أكثر من هذه العلامات، فمن الأفضل التخلّص منه. وبهذه الطريقة، يمكنك تجنّب التسمّم الغذائي، الذي قد يتسبب بآلام في المعدة. أما الخصائص الأخرى، مثل التجاعيد، والاسمرار، والجفاف، فهي غالباً مجرّد علامات على قدم الطعام، وليست دليلاً على فساده.

1 - الفاكهة

يبدو الموز البنِّي أو المائل إلى السواد غير جذاب، لكنه آمن تماماً للاستخدام في خبز الموز أو الفطائر أو العصائر. ومع ذلك، يفضَّل إبقاء الموز القديم بعيداً عن الموز الطازج، لأن الموز الداكن يُنتج غاز الإيثيلين الذي يسرِّع نضج الفاكهة الأخرى. كما أن التفاح المجعّد، الذي يفقد الماء بمرور الوقت، يبدو غير جذاب، لكنه مثالي للاستخدام في الطهي أو الخبز. وتصبح قشور الحمضيات، مثل الليمون والبرتقال، قاسية وجافة مع مرور الوقت، وبإمكانك استخدامها برشّها في المخبوزات والمربى، ولبّها في المشروبات والصلصات والتتبيلات. وإذا لاحظت أي عفن على الفواكه الكبيرة والصلبة، فمن الأفضل قطعه مع إزالة الجزء المتعفِّن وترك هامش لا يقل عن بضعة سنتيمترات. أما إذا وجدت عفناً على الفواكه الطرية أو الصغيرة، مثل التوت، فمن الأفضل التخلّص منها.

2 - الخضراوات

فقدت الخضراوات الذابلة أو المتجعدة رطوبتها، لكنها ليست بالضرورة فاسدة. يمكنك تحميصها، أو هرسها، أو طحنها، وإضافتها إلى مختلف الأطباق، من الحساء إلى الكاري. كما يمكنك نقع الخضراوات الورقية، مثل السبانخ أو الكرنب، في الماء المثلّج لإنعاشها. أما الخضراوات الصلبة، مثل البطاطس والجزر واليقطين، فيمكن إزالة أي أجزاء تالفة أو متضرِّرة منها، مع الانتباه إلى أي اخضرار أو إنبات كثيف في البطاطس، لأنها تحتوي على سموم طبيعية ضارة عند تناولها بكميات كبيرة. وقد تلاحظ نمو زغب أبيض رقيق على الفطر، وعادة لا يكون عفناً، بل هو غزل فطري، وجزء من نظام جذور الفطر. وقد ينمو العفن على الفطر، لكنه غالباً ما يظهر على شكل عناقيد معزولة ذات ألوان زاهية، مثل الأزرق، والأخضر، والرمادي، والأصفر.

3 - الحبوب

يفضَّل التخلّص من أي خبز متعفِّن، لأن العفن ينتشر بسهولة أكبر في الأطعمة المسامية، كالخبز والكعك. لكن يمكنك إنقاذ الخبز البائت الخالي من العفن بتحميصه أو تحويله إلى قطع خبز محمّصة أو فتات خبز. كما أن تخزين الخبز في بيئات جافة، مثل علبة الخبز أو كيس قماشي أو ورقي، يُبطئ نمو العفن. ويمكنك استخدام بقايا الأرز أو المعكرونة المطبوخة في أطباق القلي السريع أو أطباق المعكرونة المخبوزة خلال يومين. لكن احرص على حفظها في الثلاجة فوراً وبشكل صحيح، وإعادة تسخينها جيداً حتى تصبح ساخنة جداً، أو تصل إلى درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية. وإذا كنت تسخِّنها في الميكروويف، فتأكد من تقليبها لتسخينها بالتساوي. وتخلَّص دائماً من أي بقايا طعام تُركت في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين أو أكثر، لأنها قد تحتوي على بكتيريا لا يمكن التخلّص منها بمجرد إعادة التسخين.

4 - منتجات الألبان

غالباً ما نستهلك الحليب والزبادي مباشرة من الثلاجة، من دون طهيهما أو إعادة تسخينهما لقتل البكتيريا. ومن الأفضل التخلّص من منتجات الألبان التي انتهت صلاحيتها. ولمنع تلفها المبكر، استخدم أدوات نظيفة فقط لتقديمها، وأعدها إلى الثلاجة فوراً. وإذا كنت من محبي الأجبان الطرية ولاحظت وجود أي عفن، فتخلّص من القالب بالكامل، لأن جذور العفن قد تتغلغل في الجبن. أما الأجبان الصلبة، مثل البارميزان، فهي أقل عرضة للعفن، لذا يمكنك غالباً إزالة الأجزاء المتعفِّنة مع ترك هامش كافٍ.