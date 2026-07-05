«الشارقة للصحافة» يُطلق برنامج «إثمار».. الاثنين

الشارقة (وام)

تنطلق، يوم غدٍ الاثنين، النسخة الـ8 من برنامج «إثمار» للتدريب الإعلامي، بتنظيم نادي الشارقة للصحافة، الذي يعمل تحت مظلَّة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك ضمن أهدافه الرامية إلى تعزيز القدرات الإعلامية لدى الطلبة، واكتشاف المواهب الشابة، وترسيخ الوعي الإعلامي لدى الجيل الجديد من الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاماً، من خلال برنامج تفاعلي متنوع يجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي.يقدِّم البرنامج التدريبي في نسخته الحالية التي تستمر شهراً كاملاً، سلسلة ورش تدريبية متخصِّصة، تركِّز على تمكين المشاركين من مهارات صناعة الفيديوهات القصيرة وإنتاج المحتوى الرقمي، بما يواكب تطورات المشهد الإعلامي الحديث، وتنامي حضور المنصّات الرقمية في إيصال الرسائل والمعرفة. ويركِّز برنامج «إثمار» هذا العام على الجانب التطبيقي للطلبة من خلال تدريبهم على إنتاج فيديوهات قصيرة يتم تصويرها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة. وتعالج المواد المصوَّرة موضوعات ترتبط بطبيعة عمل تلك الجهات، بما يمنح المشاركين فرصة التعرف إلى أدوار المؤسسات المختلفة، وتحويل المعرفة إلى محتوى إعلامي مبسط وجاذب.

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: يواصل برنامج «إثمار» للتدريب الإعلامي ترسيخ حضوره بوصفه منصة نوعية لاكتشاف المواهب الإعلامية الشابة، وصقل مهارات الطلبة، وتمكينهم من أدوات التعبير والإلقاء والحوار وصناعة المحتوى، بما يُثري تجربتهم المعرفية، وينمِّي شخصياتهم، ويمنحهم مساحة للتعبير عن أفكارهم بلغة إعلامية واعية ومسؤولة. وأشار إلى أن النسخة الـ 8 من البرنامج تأتي مواكبة للتحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والمحتوى الرقمي، من خلال التركيز على إنتاج الفيديوهات القصيرة التي أصبحت إحدى أكثر أدوات التواصل تأثيراً بين الأجيال الجديدة.

وذكر علاي أن إشراك الجهات الحكومية في التجربة التطبيقية يمنح الطلبة فرصة لفهم موضوعات حيوية مرتبطة بالمجتمع والمستقبل، وتحويلها إلى محتوى مبسَّط يُسهم في نشر المعرفة وتعزيز الوعي عبر المنصّات الرقمية المختلفة. وأوضح أن الاستثمار في قدرات الطلبة الإعلامية يمثّل استثماراً في جيل قادر على فهم الرسالة الإعلامية وصناعتها، والتعامل مع المنصات الرقمية بوعي ومسؤولية، مؤكداً حرص «إثمار» على بناء شخصية الطالب، وتعزيز ثقته بنفسه، وتوسيع مداركه تجاه قضايا المجتمع ومؤسساته، بما ينسجم مع رؤية الشارقة في دعم المعرفة وتنمية الإنسان.

ويشهد الأسبوع الأول من البرنامج، خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو الجاري، تنفيذ 4 ورش تدريبية متخصِّصة تُعقد بأماكن مختلفة في إمارة الشارقة، يقدِّمها مدرِّبون من أصحاب الاختصاص والخبرة. ويستهل البرنامج أجندته التدريبية بورشة «إنتاج التقارير الإخبارية» في مسرح المجاز «غاليري اكس»، تليها ورشة «إنتاج محتوى رقمي على وسائل التواصل الاجتماعي» تُعقد في الغرفة الماطرة.

ويتضمن البرنامج أيضاً ورشة «التصوير والسرد البصري» يستضيفها مبنى رواق الفوتوغراف، فيما يُختتم الأسبوع الأول بورشة «صناعة الانتباه: كيف تتحوّل فكرة بسيطة إلى محتوى يلفت الأنظار باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي»، وذلك بمسرح المجاز «الاستوديو»، بما يمهِّد للطلبة الانتقال من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي المنظم.

وتستهدف نسخة «إثمار» الجديدة بناء تجربة تدريبية متكاملة تُتيح للطلبة الانتقال من مرحلة التعلّم إلى مرحلة الإنتاج، عبر العمل ضمن فرق، وتطوير الأفكار، وصياغة الرسائل، والتصوير، والمونتاج، وتقديم المحتوى بأسلوب مبسَّط ومؤثِّر. ويُسهم البرنامج في تعزيز ثقة المشاركين بأنفسهم، وتنمية قدرتهم على التعبير، والحوار، والعمل الجماعي، والتعامل مع أدوات الإعلام الرقمي بمسؤولية ووعي، ويُتيح للطلبة توظيف أدواتهم الإعلامية في إنتاج محتوى معرفي يعكس فهمهم للموضوعات المطروحة.

ويواصل البرنامج بنسخته الجديدة تحويل ورشه التدريبية إلى تجارب عملية متميزة للمشاركين الذين تم اختيارهم من خريجي الدورات الماضية لـ «إثمار» ممن أبدوا اهتماماً بالفيديوهات القصيرة وجاهزيتهم للمشاركة.