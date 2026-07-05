مصطفى قمر.. «صديق العائلة» في السينما

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يخوض الفنان مصطفى قمر، تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم «صديق العائلة»، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجل غامض تحوط به العديد من علامات الاستفهام، قبل أن تدفعه الظروف إلى الارتباط بعائلة يجد نفسه مضطراً لمساندتها ومساعدتها على تجاوز أزمة تقلب مسار حياتها.

ويشهد العمل التعاون الثالث بين مصطفى قمر، والمؤلفة زينب عزيز، والمخرج علي إدريس، بعدما قدّم الثلاثي أعمالاً سينمائية حقَّقت حضوراً جماهيرياً، كان آخرها فيلم «أولاد حريم كريم» الذي عُرض عام 2023.

وعلى الصعيد الغنائي، يواصل مصطفى قمر حصد أصداء النجاح الذي حققه ألبومه الجديد «قمر قمرين»، الذي طرحه خلال الأسابيع الماضية، ولاقى تفاعلاً واسعاً عبر منصّات الاستماع الرقمية، ليضيف محطة جديدة إلى مسيرته الفنية الممتدة، باعتباره الألبوم رقم 23 في مشواره الغنائي. ويضم «قمر قمرين» 12 أغنية، تنوَّعت بين أنماط موسيقية مختلفة، جمعت بين الطابع الرومانسي والإيقاعات العصرية، وشهدت تعاون مصطفى قمر مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين. ويواصل قمر تحضيراته النهائية لطرح دويتو غنائي جديد يجمعه بالفنانة جنات، خلال الموسم الصيفي الحالي.