12 طريقة تعزِّز بيئة عمل إيجابية

شعبان بلال (القاهرة)

يُعَد التواصل أحد أهم عناصر العمل، إذ يمنع سوء الفهم ويعزِّز بيئة عمل إيجابية وصحية. ويساعد تعلّم مهارات التواصل الفاعل على التقدّم في المسيرة المهنية، وبناء فريق عمل مُنتج وراضٍ. ونذكر 12 طريقة لتطوير مهارات التواصل الفاعل للمديرين والموظفين:

1 - مهارات التحدث

مارس مهارات التحدث من خلال مراجعة عرض تقديمي أو خطاب مهم مع الأصدقاء أو العائلة مسبقاً. يمكنك أيضاً ضبط توقيتك، والتواصل البصري، وفترات التوقّف من خلال التدرب على إلقاء الخطاب أمام المرآة حتى تشعر بالراحة التامة.

2 - مهارات الكتابة

يجب أن تكون كتاباتك سهلة القراءة، ومنسَّقة بشكل صحيح، وذات نبرة مناسبة، وخالية من الأخطاء الإملائية والنحوية. يمكنك تحسين مهارات الكتابة من خلال حضور ورشة عمل، كما أن القراءة تساعدك على التعرّف على مهارات الكتابة القوية وتطبيقها.

3 - كن متعاوناً

إذا كنت مديراً أظهر للموظفين أنك جدير بالثقة، وشجِّعهم على التواصل معك. كن متعاطفاً ومتفهّماً ومتعاوناً، فهذا يساعد على بناء علاقات حقيقية ويعزِّز الصدق بين أعضاء الفريق.

4 - راجع المواد

قبل أي اجتماع مهم، راجع المواد التي ستناقشها، إذ إن الإلمام بالمحتوى يجعلك أكثر راحة. وبدلاً من محاولة تذكّر المواد، يمكنك التركيز أكثر على جوانب أخرى من التواصل، مثل الإنصات ومراقبة لغة الجسد.

5 - الإنصات الجيد

يبدأ التواصل الجيد بالإنصات إلى الأشخاص الذين تعمل معهم. عليك فهم وجهة نظرهم ومخاوفهم وأولوياتهم قبل أن تتمكن من وضع سياسات فاعلة وذات مغزى.

6 - رؤية موحدة

عندما يتشارك فريقك رؤية مشتركة، يمكنك ربط المعلومات والسياسات والتوقعات بهذه الأهداف. وهذا يساعدهم على فهم الأسباب الكامنة وراء قرارات الإدارة.

7 - تعزيز الشفافية

إذا كنت ترغب في أن يكون الموظفون منفتحين وصادقين معك، فعليك ممارسة الشفافية. شارك النجاحات والتحديات مع الموظفين لتشجيع التواصل البنّاء والمتبادل.

8 - تنوّع الأسلوب

تأكد من أن ما تبلّغه وكيفية إبلاغه يلقى صدى لدى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور. ضع في اعتبارك عوامل مثل العمر، والمستوى التعليمي، والخلفية، لضمان معاملة الجميع بإنصاف. على سبيل المثال، إذا كان لديك موظفون في مناطق جغرافية مختلفة، فتجنّب استخدام المصطلحات المحلية.

9 - وسيلة تواصل واحدة

تتوافر خيارات عديدة للتواصل في مكان العمل، مثل البريد الإلكتروني، وشبكات الشركة الداخلية، وتطبيقات المراسلة. وقد يصعب على الموظفين متابعة قنوات متعدِّدة. لذا، اجعل وسيلة تواصل واحدة مصدرَك الرئيس للمعلومات المهمة.

10 - رسالة مباشرة

احرص على أن تكون رسالتك واضحة ومباشرة، باستخدام لغة بسيطة وتجنّب المحتوى غير الضروري. ركِّز على النقاط الرئيسة، واشرح أي مصطلحات معقَّدة أو فنية بطريقة يفهمها الجميع.

11 - تواصل مستمر

يُظهر التواصل المستمر مع فريقك التزامك بمشاركة المعلومات وتقديرك لآرائهم.

12 - تواصل فاعل

لمعرفة مدى فعالية تواصلك، تتبّع مدى تفاعل الموظفين مع محتواك. يمكنك تتبّع عدد الأشخاص الذين يفتحون رسائلك الإلكترونية، أو ينقرون على الروابط، أو يجيبون على الاستبيانات.