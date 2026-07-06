عبد المحسن النمر.. «روائي»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يستعد الممثل عبد المحسن النمر، لتصوير مسلسله الجديد «بيت هدام»، يشاركه بطولته علي كاكولي، وليلي عبدلله، تأليف بثينة العيسى، وإخراج سعيد الماروق. ويجسِّد فيه شخصية روائي يقضي سنوات خلف القضبان بسبب آرائه ومواقفه الفكرية، قبل أن يستعيد حريته ليجد نفسه في مواجهة واقع تبدّلت ملامحه، وعالم لم يعد يشبه ذلك الذي تركه.

ويستند المسلسل إلى الفصل الأول من رواية «كل الأشياء» للكاتبة بثينة العيسى، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، يتّخذ من المنزل الآيل للسقوط استعارة لانهيار الروابط الأسرية وتصدّع منظومة القيَم. وترافق العمل رحلة بطل يحاول ترميم ما تهدَّم داخله وخارجه، بعد خروجه من السجن، ليصطدم باغتراب نفسي وصدمة فكرية أمام مجتمع تبدّلت أولوياته، فيسعى إلى استعادة مكانه بين أسرته ومحيطه، بينما يكتشف أن إعادة بناء الإنسان قد تكون أصعب من إعادة بناء الجدران.