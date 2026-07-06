6 فوائد لـ«الحليب بالموز».. تعرَّف عليها

ترجمة: أحمد عاطف

يُعَدّ الحليب مع الموز من الخيارات الشائعة التي تقدِّمها الأسر للأطفال والمراهقين في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة، نظراً إلى سهولة تحضيره ومذاقه المحبَّب، إلى جانب احتوائه على مجموعة متنوِّعة من العناصر الغذائية. ويوفِّر الحليب، مستويات جيدة من البروتين والكالسيوم والفوسفور وفيتامينات «ب»، بينما يحتوي الموز على الألياف والبوتاسيوم وفيتامين «ب 6» والكربوهيدرات الطبيعية، ما يجعل الجمع بينهما وسيلة بسيطة لزيادة القيمة الغذائية للوجبة. ونذكر 6 فوائد لـ«الموز بالحليب»، خصوصاً للمراهقين والأطفال:

1 - دعم العظام والأسنان

يوفِّر الحليب، مستويات جيدة من الكالسيوم والفوسفور والبروتين، وهي عناصر مهمة لبناء العظام والأسنان خلال مراحل النموّ. كما تحتوي أنواع الحليب المدعمة على فيتامين «د»، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، فيما يوفِّر الموز، مستويات جيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذَين يشاركان في عدد من الوظائف المرتبطة بصحة العضلات والعظام.

2 - نموّ العضلات

يحتوي الحليب على بروتين عالي الجودة يمدّ الجسم بالأحماض الأمينية اللازمة لنموّ الأنسجة والعضلات وإصلاحها. ويوفِّر الموز الكربوهيدرات والبوتاسيوم، ما يجعله مناسباً مع الحليب كوجبة خفيفة بعد اللعب أو ممارسة النشاط البدني.

3 - مصدر للطاقة

تمنح السكريات الطبيعية والكربوهيدرات الموجودة في الموز الطفل طاقة سريعة، بينما يساعد البروتين والدهون الموجودة في الحليب على جعل الوجبة أكثر إشباعاً مقارنة بتناول الموز منفرداً. ولهذا يمكن تقديمهما في وجبة الإفطار أو بعد العودة من المدرسة، مع مراعاة حجم الحصة واحتياجات الطفل ومستوى نشاطه. ويفضَّل عدم إضافة السكر أو العسل أو مساحيق الشوكولاتة المحلاة، خصوصاً للأطفال الصغار، لأن الموز الناضج يمنح المشروب مذاقاً حلواً بصورة طبيعية، كما توصي الإرشادات باختيار الحليب غير المحلّى والحدّ من السكريات المضافة.

4 - الشعور بالشبع

يجمع الموز بالحليب بين البروتين والكربوهيدرات والألياف، ما قد يساعد الطفل على الشعور بالشبع مدة أطول، ويقلِّل طلب الوجبات الخفيفة شديدة المعالجة بين الوجبات. وينبغي ألا يستخدَم المشروب بديلاً دائماً للوجبات الأساسية، لأن شرب كميات كبيرة من الحليب قد يقلِّل شهية الطفل تجاه الأطعمة المتنوِّعة التي يحتاج إليها للحصول على الحديد وغيره من العناصر الغذائية. وتنصح الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بتجنّب اعتماد الأطفال الصغار بصورة مفرطة على الحليب على حساب الطعام الصلب والمتنوِّع.

5 - دعم الجهاز الهضمي

يحتوي الموز على الألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ضمن نظام غذائي متوازن، كما أنه طري وسهل التناول بالنسبة إلى معظم الأطفال. والادعاء بأن الحليب يهدئ الجهاز الهضمي لا ينطبق على الجميع، إذ قد يؤدي إلى الانتفاخ أو الغازات أو الإسهال لدى الأطفال الذين يعانون عدم تحمّل اللاكتوز.

6 - عناصر مهمة للأعصاب

يوفِّر الموز فيتامين «ب6»، الذي يشارك في تكوين بعض النواقل العصبية، بينما يحتوي الحليب على البروتين وفيتامينات «ب» وعناصر غذائية يحتاج إليها الجسم للنموّ والتطوّر. ولا يؤدي تناول الموز والحليب إلى تحسين الذاكرة أو الذكاء والتركيز بصورة مباشرة، فصحة الدماغ تعتمد على التغذية المتوازنة والنوم الكافي والنشاط البدني والحالة الصحية العامة.