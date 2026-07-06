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«أبطال التسلّق».. مبادرة تُلهم الجيل بالمرونة والمهارات الحياتية

«أبطال التسلّق».. مبادرة تُلهم الجيل بالمرونة والمهارات الحياتية
6 يوليو 2026 15:29

أبوظبي (الاتحاد) 
أعلن كلايم جزيرة ياس، أبوظبي، بالتعاون مع «أكتف أبوظبي»، عن إطلاق برنامج «أبطال التسلّق»، وهو مبادرة مجتمعية جديدة تهدف إلى إلهام الشباب لتبنِّي أسلوب حياة أكثر نشاطاً من خلال ممارسة رياضة التسلّق. ويستهدف البرنامج المجاني، الذي يمتد على مدار 5 أيام، الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، حيث يُتيح لهم فرصة خوض تجربة التسلق في بيئة آمنة وداعمة وعالمية المستوى، بما يساعدهم على اكتشاف شغف جديد، إلى جانب تنمية الثقة بالنفس، والمرونة، وروح العمل الجماعي، والمهارات القيادية.ويُقام البرنامج على 4 دفعات أسبوعية خلال الفترة من 27 يوليو الجارية إلى 21 أغسطس المقبل، ويستقبل في نسخته الأولى 60 مشاركاً. ويشرف على تنفيذ البرنامج مدربو التسلّق المعتمدون في كلايم أبوظبي، في إطار الجهود الرامية إلى جعل رياضة التسلّق أكثر سهولة في متناول أفراد المجتمع، وتشجيع الشباب على الحفاظ على نشاطهم البدني طوال فصل الصيف. وخلال البرنامج، سيتعلّم المشاركون أساسيات رياضة التسلّق وتقنيات السلامة الأساسية، إلى جانب تطوير مهارات الحركة والتحمّل وحلّ المشكلات من خلال منهج تدريبي متكامل يجمع بين تنمية المهارات الفنية وتعزيز الثقة بالنفس. ويُختتم البرنامج بتحدٍّ نهائي في التسلق يحتفي بما حقّقه المشاركون من تقدّم وإنجازات.
ويستوعب كل برنامج أسبوعي ما بين 12 و15 مشاركاً، بما يضمن حصول الجميع على تدريب وإرشاد شخصي طوال فترة البرنامج. ويُقام البرنامج يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 2:30 ظهراً وفق الجدول التالي:
- من 27 - 31 يوليو: للأولاد
- من 3 - 7 أغسطس: للأولاد
- من 10 - 14 أغسطس: الأولاد
- من 17 - 21 أغسطس: للبنات

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