«الدار» تُطلق موسماً صيفياً مليئاً بالتجارب العائلية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «الدار»، عبر مراكزها التجارية، موسماً صيفياً متكاملاً يقدِّم مجموعة من التجارب العائلية والأنشطة الترفيهية والعروض التفاعلية، عبر وجهاتها التجارية في دولة الإمارات، وذلك ضمن برنامج صيفي يهدف إلى تحويل مراكز التسوق إلى وجهات نابضة بالحياة تجمع بين الترفيه والتجارب العائلية والمكافآت خلال موسم الصيف. ويشمل البرنامج مجموعة متنوِّعة من الأنشطة التي تمتد عبر «ياس مول»، و«الجيمي مول»، و«الحمرا مول»، حيث يقدِّم كل مركز تجربة صيفية مميزة تستهدف العائلات والأطفال والزوّار من مختلف الفئات.في «ياس مول» بأبوظبي، تنطلق تجربة المخيّم الصيفي الجديد للأطفال من 6 يوليو الجاري حتى 21 أغسطس المقبل، حيث يجمع المخيّم بين 3 من أبرز وجهات الترفيه العائلي، لتقديم برنامج يومي متكامل يضمّ أنشطة رياضية وإبداعية وتجارب لعب تفاعلية. ويستهدف المخيّم الأطفال من عمر 5 إلى 10 سنوات، ويُقام من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً، مع تجربة يومية متنوعة، تجمع بين الرياضة واللعب التخيُّلي وورش العمل التطبيقية.

وفي «الجيمي مول» بمدينة العين، يقدِّم المركز فعالية صيفية تفاعلية من 10 إلى 26 يوليو، تتضمن تجربة مكافآت فورية للمتسوقين، مع فرص الحصول على جوائز تشمل بطاقات هدايا وقسائم طعام وتذاكر سينما وبطاقات دخول لمناطق الترفيه. وتُقام الفعالية يومياً من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 11:00 ليلاً ضمن أجواء صيفية ترفيهية للعائلات والزوّار.

وفي «الحمرا مول» برأس الخيمة، تنطلق حملة إنفاق واربح من 10 إلى 31 يوليو، حيث يدخل المتسوقون في سحب على جوائز قيمة. كما يستضيف المركز فعاليات ترفيهية عائلية مجانية، خلال عطلات نهاية الأسبوع، تمتد حتى نهاية أغسطس، وتتضمن عروضاً ترفيهية مباشرة وأنشطة تفاعلية وشخصيات كرتونية وتجارب ممتعة تناسب أفراد العائلة.

وتعكس هذه المبادرة التزام «الدار» بتقديم تجارب موسمية متكاملة تعزِّز من دور مراكزها التجارية كوجهات للحياة العائلية والترفيه والمجتمع، من خلال برامج صيفية تجمع بين الترفيه والتجربة والقيمة المضافة للزوّار في مختلف أنحاء دولة الإمارات.