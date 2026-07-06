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«اللوفر أبوظبي» يشارك في المخيّم الصيفي.. «حكايتنا»

«اللوفر أبوظبي» يشارك في المخيّم الصيفي.. «حكايتنا»
6 يوليو 2026 18:05

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق اليوم فعاليات المخيّم الصيفي لمنطقة السعديات الثقافية بعنوان «حكايتنا»، في رحلةٍ يخوضها الأطفال عبر 3 وجهات ثقافية رائدة في المنطقة، وهي متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ليتعرّفوا من خلالها إلى عجائب المنطقة الثقافية في السعديات، وبدايات الحياة على كوكب الأرض، وقوة الإبداع الإنساني عبر العصور، فضلاً عن القصص التي ساهمت في تشكيل هوية دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويخوض المشاركون، من خلال أنشطة تفاعلية ومشاريع إبداعية متنوّعة، تجارب مستوحاة من محاور مختلفة تجمع بين النباتات والحيوانات، والمناظر الطبيعية والسماء، والحركة والسفر، والأشكال والألوان، في تمازج يربط بين العلوم، والفنون، والتراث بأسلوب ممتع وملهم، بما يُتيح للأطفال فرصة اكتشاف العالم من حولهم من زوايا معرفية وثقافية متعددة.
ويستهدف المخيّم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً، وتمتد فعالياته على مدى 5 أسابيع، بدءاً من 6 يوليو الجاري وحتى 7 أغسطس المقبل، من الثلاثاء إلى الجمعة، في تجربة صيفية تجمع بين المعرفة والمرح، وتعزِّز لدى الأجيال الناشئة حسّ الفضول والانتماء لمنطقة السعديات الثقافية بمؤسساتها الـ 3.

متحف اللوفر أبوظبي
مخيم صيفي
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