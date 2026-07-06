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مسبار يقترب من كويكب يبعد مليار كيلومتر عن الأرض

صورة الكويكب "أتش أو 3- 2016" التقطها المسبار "تيانوين 2" ونشرتها وكالة الفضاء الصينية
6 يوليو 2026 19:04

قالت وكالة الفضاء الصينية، اليوم الاثنين، إن مسبارها "تيانوين 2" وصل إلى جوار كويكب على بعد مليار كيلومتر من الأرض، بعد 400 يوم من السفر في مهمة ترمي لدراسته عن قرب وأخذ عيّنات منه للمختبرات الأرضيّة.
والكويكبات أجسام صخرية تدور حول الشمس. ويعتقد العلماء أن العيّنات المأخوذة منها قد تحمل مؤشرات مهمة على نشأة النظام الشمسي وتطوره.
أُطلق المسبار "تيانوين 2" في التاسع والعشرين من مايو من العام 2025، في أول مهمة صينية لجمع عينات من كويكب. ويطلق العلماء على هذا الكويكب اسم "أتش أو 3- 2016".
ويحمل المسبار الصيني اسم "تيانوين 2" ومعناه "أسئلة إلى السماء 2".
وقالت الإدارة الوطنية الصينية للفضاء، في بيان، إن المسبار، وبعد 400 يوم من السفر في الفضاء، قطع مسافة تقارب مليار كيلومتر، وتمكن أخيرا من الاقتراب من الكويكب إلى مسافة 20 كيلومترا، وبدأ تنفيذ برنامجه الاستكشافي".
ونشرت الوكالة الصينية صورة التقطها المسبار للكويكب، يظهر فيها كتلة رمادية ذات سطح وعر.
وأضافت الوكالة أن المسبار سيجري، بشكل تدريجي، عمليات رصد ودراسة أكثر تفصيلا لجمع بيانات حول شكل الكويكب وتركيبته المادية وبنيته الداخلية، تمهيدا لتنفيذ مهمة جمع العيّنات في وقت لاحق.
وبعد إتمام عملية جمع العيّنات، سيعاود المسبار التحليق في جوار الكويكب، وسيطلق كبسولة خاصة تحمل العيّنات إلى الأرض.
وسبق للصين أن نفذت مهمة لجلب عيّنات من القمر في العام 2024، وهي تخطط لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول العام 2030.

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