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الترفيه

«خورفكان للمعاقين» يبدأ برنامجه الصيفي

«خورفكان للمعاقين» يبدأ برنامجه الصيفي
6 يوليو 2026 19:51

الشارقة (وام)

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أطلق نادي خورفكان للمعاقين فعاليات برنامجه الصيفي لعام 2026 تحت شعار «عطلتنا غير»، وذلك تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة واسعة من أعضاء النادي من أصحاب الهمم وإخوانهم من غير المعاقين.
ويتضمن البرنامج باقة من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، إلى جانب ورش العمل والرحلات التثقيفية والترفيهية والمسابقات التفاعلية، بما يُسهم في تنمية مهارات المشاركين واكتشاف مواهبهم في بيئة محفِّزة على التعلم والإبداع.
وأكد عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، أن البرنامج يعكس حرص النادي على تقديم برامج نوعية تُسهم في صقل شخصية المشاركين، وتعزيز اندماج أصحاب الهمم مع أقرانهم، من خلال أنشطة مشتركة ترسخ قيَم المشاركة والتفاعل المجتمعي.
وأوضح الدكتور لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن البرنامج يأتي ضمن الخطة السنوية للنادي لتطوير مهارات الأعضاء، لاسيما فئة الناشئة، من خلال برامج يشرف عليها مختصون، وتجمع بين الجوانب الرياضية والثقافية والتربوية، إلى جانب ورش تطبيقية ورحلات علمية تثري تجارب المشاركين.
وأشار علي أحمد بن عبود النقبي، أمين السر العام للنادي، إلى استكمال التجهيزات التنظيمية واللوجستية لاستقبال المشاركين، بما في ذلك تجهيز المرافق والقاعات وتوفير وسائل النقل المهيأة، بما يضمن تنفيذ الفعاليات في بيئة آمنة ومحفِّزة.
وقال عبدالله الطنيجي، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي، إن البرنامج يولي اهتماماً بتعزيز الهوية الوطنية وتنمية المهارات الشخصية من خلال أنشطة وورش مبتكَرة تشجِّع المشاركين على الإبداع والعمل الجماعي.

نادي خورفكان للمعاقين
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