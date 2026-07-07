بالصور.. جزيرة ياس وجهةٌ عالمية تتجدّد بالإبداع والترفيه

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تواصل جزيرة ياس في أبوظبي، تعاونها مع الفرقة الفنية الشهيرة «ميامي»، للسنة الرابعة على التوالي، حيث قدَّم الفنانان خالد الرندي، ومشعل صالح، مطلع الصيف، عملاً غنائياً جديداً بعنوان «يا حلوكم»، التي تُعَد من أشهر أغانيها، بهدف الترويج للأماكن السياحية والترفيهية التي تزخر بها الجزيرة. ويتمحور التعاون حول إعادة تقديم «يا حلوكم» بنسخة جديدة وتوزيع مختلف، مع الحفاظ على روح الأغنية التي أحبّها الجمهور على مر السنوات.

رحلة متواصلة

«يا حلوكم» صوِّرت على طريقة الفيديو كليب، في أبرز المدن الترفيهية والمعالم السياحية في جزيرة ياس، ليصطحب العمل المشاهدين في رحلة موسيقية تحتفي بأجواء الوجهة وتجاربها المتنوِّعة. ويقول الفنان خالد الرندي: تمثِّل العودة إلى أبوظبي والتعاون مجدَّداً مع جزيرة ياس تجربة نعتزّ بها، إذ إن هذا التعاون أصبح أشبه برحلة متواصلة تجمعنا بوجهة تربطنا بها علاقة مميزة. وهي السنة الرابعة التي نتعاون فيها مع «ياس»، حيث نكتشف تجارب جديدة للتواصل مع الجمهور بأساليب مبتكَرة من خلال الموسيقى. نجحنا ببناء علاقة قوية مع هذه الوجهة، وشاهدنا عن قُرب تطوّرها المستمر وما تضيفه من تجارب ومعالم جديدة.

طاقة وحيوية

ويصف الرندي تجربة التصوير وتنفيذ العمل داخل وجهات ياس الترفيهية بالمميزة، ويقول: كانت تجربة التصوير والإنتاج ممتعة ومليئة باللحظات التي لا تُنسى، حيث تحتضن جزيرة ياس مجموعة متنوِّعة من الوجهات والتجارب، من المدن الترفيهية العالمية، إلى خيارات الترفيه والتجارب الغامرة، ولكل منها طابعها الخاص وأجواؤها المميزة. وقد منح هذا التنوّع للفيديو كليب طاقة وحيوية، وجعل أجواء التصوير مليئة بالحماس والمرح.

ويتابع: «الحافلة» الشهيرة هي من العناصر الجديدة التي تميّز الفيديو كليب، حيث شكَّلت محوراً أساسياً في رحلة الأغنية. وقد ساعدت في ربط أحداث العمل، وتجسيد قصة تنتقل بين مختلف معالم جزيرة ياس وتجاربها، بشكل يعكس روح الاستكشاف والمغامرة التي يعيشها الزوّار. كما أظهرت هذه الرحلة مدى قرب المعالم المختلفة من بعضها، وسهولة التنقّل بينها، ما أتاح لنا استعراض التنوّع الكبير الذي تقدِّمه «ياس» ضمن وجهة واحدة، حيث يمكن للزوّار الانتقال بسلاسة من تجربة إلى أخرى، والاستمتاع بكل ما تقدِّمه جزيرة ياس من خيارات ترفيهية متنوِّعة.



أجواء الفرح

حول كيفية المزج بين أسلوب «فرقة ميامي» الموسيقي والهوية الترفيهية لجزيرة ياس، يقول الفنان مشعل صالح: لطالما ارتبطت الفرقة بالأغاني التي تنشر أجواء الفرح وتجمع الناس حول لحظات جميلة، ما ينسجم بطبيعته مع روح «ياس»، بوصفها وجهة تقدِّم تجارب ترفيهية مليئة بالحيوية والمرح والذكريات. وفي هذا العمل، أعدنا تقديم واحدة من الأغاني الأقرب إلى الجمهور، وهي «يا حلوكم»، مع الحفاظ على روحها المحبَّبة، وإضافة بعض اللمسات الجديدة التي تنسجم مع أجواء جزيرة ياس وتجاربها المتنوِّعة، مثل «عالم فيراري»، «ياس ووتروورلد»، «عالم وارنر براذرز»، و«سي وورلد»، إلى جانب «الاتحاد أرينا».



تجارب جديدة

ويذكر مشعل أن أبرز ما يميِّز «جزيرة ياس» أنها تشهد تطوّراً مستمراً باعتبارها وجهة ترفيهية عالمية، ويقول: في كل مرة نزور فيها «جزيرة ياس»، «ياس»، نلاحظ شيئاً جديداً. فالوجهة تواصل نموّها من خلال إضافة معالم وتجارب وخيارات ترفيهية جديدة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المستوى العالي الذي اعتاد الزوّار عليه. وأكثر ما يُبهرنا هو قدرة جزيرة ياس المستمرة على ابتكار استمرار «ياس» بابتكار تجارب جديدة تفاجئ الضيوف وتمنح العائلات والأصدقاء والزوّار من مختلف الأعمار لحظات تبقى في الذاكرة. وكان من الرائع أن نتابع هذا التطور على مدار السنوات، وهو أحد الأسباب التي تجعلنا نستمتع بالعودة لهذا التعاون المتجدِّد.



دور مهم

تؤمن «فرقة ميامي» بأن للفنان دوراً مهماً في تسليط الضوء على القصص الإيجابية والإنجازات والثراء الثقافي الذي تزخر به منطقتنا والعالم، والعالم. ويقول: الموسيقى لغة عالمية قادرة على التقريب بين الناس وتجاوز الحدود، كما تُتيح للجمهور التعرّف إلى وجهات وتجارب قد لا يكون قد اختبرها من قبل. كما أن العمل مع وجهات مثل «جزيرة ياس» يُتيح المساهمة في إبراز الصورة الإيجابية للمنطقة، ودعم المبادرات التي تشجِّع على السفر والتبادل الثقافي والتجارب المشترَكة بين المجتمعات العربية.