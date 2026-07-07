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الترفيه

انطلاق المخيّم الصيفي «حكايتنا» في منطقة السعديات الثقافية

انطلاق المخيّم الصيفي «حكايتنا» في منطقة السعديات الثقافية
7 يوليو 2026 16:38

أبوظبي (وام) 
انطلقت اليوم فعاليات المخيّم الصيفي لمنطقة السعديات الثقافية بعنوان «حكايتنا»، الذي يُتيح للأطفال رحلة تعليمية تفاعلية عبر 3 من أبرز المؤسسات الثقافية في المنطقة، تشمل متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، بهدف تعريفهم بتاريخ الأرض، والإبداع الإنساني، والهوية الوطنية لدولة الإمارات.ويخوض المشاركون سلسلة من الأنشطة التفاعلية والمشاريع الإبداعية المستوحاة من محاور متنوِّعة تشمل النباتات والحيوانات، والمناظر الطبيعية والسماء، والحركة والسفر، والأشكال والألوان، في تجربة تجمع بين العلوم والفنون والتراث بأسلوب شائق، بما يُسهم في تنمية الفضول وحُب الاستكشاف لدى الأطفال، ويعزِّز فهمهم للعالم من حولهم من خلال تجارب تعليمية وثقافية متكاملة.
ويستهدف المخيّم الأطفال من عمر 5 إلى 14 عاماً، ويستمر على مدى 5 أسابيع حتى 7 أغسطس المقبل، من الثلاثاء إلى الجمعة، مقدِّماً برنامجاً صيفياً يجمع بين التعلّم والترفيه، ويعزِّز ارتباط الأجيال الناشئة بمنطقة السعديات الثقافية وما تضمّه من مؤسسات ثقافية رائدة. 

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