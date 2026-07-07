«سي وورلد أبوظبي» تستضيف «محيط الأضواء»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، عن عودة مهرجان «محيط الأضواء» في دورته الثالثة والأكبر حتى الآن، والذي يُقام يومياً حتى 30 أغسطس المقبل، ليقدم للضيوف من مختلف الأعمار برنامجاً حافلاً بالعروض الترفيهية المبهِرة، والاستعراضات المتألِّقة بأضواء النيون، والتجارب والمغامرات العائلية ضمن أجواء صيفية مفعمة بالنشاط والحيوية.



بهجة المحيط

تتحوَّل «سي وورلد أبوظبي» طوال فترة المهرجان إلى عالم ينبض بالألوان والموسيقى والأجواء المستوحاة من عالم البحار، حيث تكتسي المدينة الترفيهية للأحياء البحرية بحُلة مضيئة تكشف جانباً جديداً من سحر وبهجة المحيط. وسيكون ضيوف المهرجان على موعد مع التجارب والعروض الحيّة التي تقدَّم لفترة محدودة، إلى جانب مفاجآت ترفيهية متنوِّعة.



أجواء احتفالية

يتألَّق عالم «المحيط يجمعنا» في «سي وورلد أبوظبي» بعرض بصري لافت باستخدام أضواء النيون، يشارك فيه الراقصون وعازفو الطبول ومنسِّق الأغاني بمشاركة شخصية «سي وورلد» المحبَّبة «شيفرز» في عرض مميّز يتألّق بتمازج من المؤثرات البصرية المبهِرة.

ويقدِّم المهرجان تجارب جديدة لكل أفراد العائلة، بدءاً من حفلات الديسكو الصامتة، والأنشطة الإبداعية المتألِّقة بالأضواء، وصولاً إلى الفعاليات التفاعلية التي تنسجم مع الأجواء الحيوية للمهرجان. كما يتمكَّن الضيوف الصغار من التعبير عن إبداعاتهم من خلال أنشطة فنية مستوحاة من روائع البحار والمحيطات، في حين تشارك شخصيات، مثل «سكينة»، و«سي ستار»، و«باك»، و«شيفرز»، في أجواء الاحتفال لتمنح الضيوف من مختلف الأعمار لحظات مفعمة بالمرح والمفاجآت الجميلة.



تجارب ملهِمة

ويجسِّد مهرجان «محيط الأضواء» التزام «سي وورلد أبوظبي» بتقديم تجارب ترفيهية ملهِمة تعزِّز ارتباط الضيوف بعالم البحار والمحيطات. ومن خلال العروض الحيّة والتجارب الغامرة، يحتفي المهرجان برسالة «المحيط يجمعنا»، التي تؤكِّد الترابط بين مختلف أشكال الحياة على كوكب الأرض، وتلهِم الضيوف للمساهمة في حماية المحيط والحفاظ على الحياة البحرية.



الحياة البحرية

في إطار مبادرة «زيارتكم تدعم مهمتنا»، تُسهم كل زيارة إلى «سي وورلد أبوظبي» في دعم جهود مركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» في مجالات الحفاظ على الحياة البحرية، والبحوث العلمية، وإنقاذ الأحياء البحرية وإعادة تأهيلها. وحرصاً على إتاحة المزيد من الوقت للضيوف للاستمتاع بفعاليات المهرجان، أعلنت الوجهة عن تمديد ساعات العمل طوال فترة المهرجان، لتستقبل الضيوف يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً، حتى 30 أغسطس.