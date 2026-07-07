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أيهما أفضل للجسم.. الماء البارد أم الدافئ؟

أيهما أفضل للجسم.. الماء البارد أم الدافئ؟
8 يوليو 2026 01:02

شعبان بلال (القاهرة)

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يُقدَّر أن البالغين يحتاجون إلى شُرب ما بين لترين إلى 3 لترات من الماء يومياً. ومع ذلك، ثمَّة اختلاف في الآراء حول أفضل طريقة لشُرب الماء، لاسيما فيما يتعلّق بدرجة حرارته. وعلى سبيل المثال، يعتقد البعض أن شُرب الماء البارد مضِر، وأنه لا يُنصح إلا بشرب الماء بدرجة حرارة الغرفة. لكن الحقيقة هي أن الماء البارد، والماء بدرجة حرارة الغرفة، يؤثِّر كلٌّ منهما في الجسم بطرق مختلفة. لذا، لا يكمن السؤال أيهما أفضل أو أسوأ، بل عن الحالات التي يفضَّل فيها اختيار أحدهما بدلاً من الآخر.

أولاً: الماء البارد
يؤثِّر الماء البارد في جسمك بطرق محدَّدة، لذا قد يقدِّم لك فوائد أكثر إذا شربته في ظروف معيّنة:
- أثناء التمرين، ترتفع درجة حرارة جسمك، ما يجعلك تفقد الطاقة بسرعة أكبر وتشعر بالتعب. ويساعد شُرب الماء البارد أثناء التمرين في الحفاظ على درجة حرارة داخلية منخفضة. ونتيجة لذلك، تشعر بتعب أقل، ما يُتيح لك ممارسة التمرين لفترة أطول.
- عند التعرّض لدرجات حرارة مرتفعة، يبرِّد جسمك نفسه عن طريق التعرّق. وتفقد الكثير من السوائل في هذه العملية، وتحتاج إلى شُرب الماء لتعويضها. وقد يجعلك الماء الدافئ أو الماء بدرجة حرارة الغرفة، تشعر بعطش أقل، ما يعني أنك قد لا تشرب الكمية الكافية لتعويض السوائل التي تفقدها عن طريق التعرّق. وقد يشجِّعك شُرب الماء البارد على شُرب المزيد وتجنّب الجفاف.
- جرِّب شُرب كوب من الماء البارد بدلاً من الكافيين عندما تحتاج إلى دفعة من الطاقة تُبقيك مستيقظاً. ويساعد الماء البارد جسمك على إنتاج الأدرينالين، وهو هرمون يزيد من تركيزك، ولا يتسبَّب بالآثار الجانبية التي يتسبّب بها الكافيين. 

ثانياً: الماء بدرجة حرارة الغرفة 
يؤثِّر الماء بدرجة حرارة الغرفة في جسمك بشكل مختلف عن الماء البارد. لذلك، توجد بعض الحالات التي يكون فيها شُرب الماء الدافئ أكثر فائدة من الماء البارد:
- عند الإصابة باحتقان الجيوب الأنفية، وإذا كنت تعاني نزلة برد أو إنفلونزا أو حساسية أنفية تتسبّب بانسداد الجيوب الأنفية، فقد يساعد شُرب الماء الدافئ أو الساخن على تخفيف الأعراض وتسهيل التنفس. وعلى النقيض من ذلك، قد يؤدّي شُرب الماء البارد إلى تفاقم الحالة.
- عند الرغبة في تحسين الهضم، وإذا تناولت وجبة دسمة، فإن معدتك تواجه صعوبة أكبر في هضمها. ومع ذلك، يساعد الماء بدرجة حرارة الغرفة أو الماء الدافئ قليلاً على ذوبان هذه الأطعمة، ما يسهِّل هضمها.

الماء
الماء البارد
المياه
شرب الماء
شرب المياه
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